Tak Avengers: Secret Wars przeobrazi całe MCU. Jedna postać zacznie nową Sagę

Już od jakiegoś czasu wiemy, że film Avengers: Secret Wars zamknie Sagę Multiwersum i da jednocześnie początek nowej fazie w obrębie MCU - najprawdopodobniej Sadze Mutantów. Wielu fanów produkcji Marvel Studios zastanawia się jednak nad tym, w jaki sposób Dom Pomysłów zakończy wątki związane z istnieniem ekranowego wieloświata, doprowadzając do przyszłego umiejscowienia akcji w jednym tylko uniwersum. Z pomocą na tym polu może przyjść arcypotężna postać.

Serwis Screen Rant w miniony weekend przedstawił na swojej stronie teorię wskazującą istotę, która raz na zawsze przeobrazi multiwersum MCU - będzie to Franklin Richards, dowolnie zmieniający rzeczywistość syn Reeda Richardsa i Sue Storm. Z oficjalnego komunikatu Marvela dowiedzieliśmy się, że bohaterka w nadchodzącej Fantastycznej 4: Pierwszych krokach ma być w ciąży. W komiksach jej pierwszym dzieckiem był właśnie Franklin, drugim natomiast dziewczynka o imieniu Valeria.

Zbliżające się narodziny syna Reeda i Sue mogłyby również tłumaczyć, dlaczego Galactus dokonuje inwazji na zamieszkiwany przez Pierwszą Rodzinę Marvela świat. Zdolność przeobrażania rzeczywistości młodego Richardsa pozwoliłaby na stworzenie dowolnej liczby uniwersów, które następnie zostaną pożarte przez złoczyńcę.

Warto też zauważyć, że w komiksowych Tajnych wojnach, wydanych pierwotnie na amerykańskim rynku w 2015 roku, Franklin odegrał kluczową rolę w przebudowie wieloświata po walce z Doktorem Doomem - to on powołał do istnienia niezliczone, nowe uniwersa, przywracając również funkcjonowanie multiwersum jako takiemu (choć różniące się od jego wcześniejszej wersji).

Screen Rant akcentuje, że praktycznie niczym nieograniczone moce Franklina dadzą Marvelowi całkowitą dowolność w projektowaniu MCU po Avengers: Secret Wars. Niektóre postacie z innych rzeczywistości mogą na trwałe zostać dołączone do podstawowego świata (jak choćby Miles Morales), zmarli bohaterowie i złoczyńcy mogliby powrócić do życia, a role np. X-Menów będą obsadzane na nowo. Co więcej, taki obrót spraw nie wymaga od Marvela rozpoczynania wszystkiego od zera - to, co ze "starego" multiwersum zostanie zaczerpnięte do jego nowej wersji, zależeć już będzie wyłącznie od decyzji odpowiedzialnych za MCU.

Film Avengers: Secret Wars ma ustaloną datę premiery na 7 maja 2027 roku.