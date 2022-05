Kim jest Benedict Cumberbatch? Sherlock, Doktor Strange, Królowa Wróżek i zagorzały feminista

Kim jest Benedict Cumberbatch? Wszyscy znamy go jako Doktora Strange'a. Zobaczcie, jak wyglądała kariera aktora, która zaczęła się od Królowej Wróżek, a skończyła na znęcającym się nad rodziną kowboju.

Benedict Cumberbatch to brytyjski aktor, który w ostatnich latach zyskał sławę jako Doktor Strange, a wcześniej grał tytułową rolę w serialu Sherlock od BBC. Choć artysta często wciela się w dość poważne postacie, w programach rozrywkowych prezentuje raczej swoją zabawną stronę. Uwielbia wygłupiać się na planie i bez wstydu pozuje jako wydra, do której bez przerwy porównują go fani. Jak wyglądała droga do sławy jednej z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd Hollywood?

Pierwsza wielka rola aktora to Królowa Wróżek

Benedict Cumberbatch był skazany na teatr i kino. Artysta jest synem Wandy Ventham i Timothy’ego Carltona, którzy także są aktorami. Od najmłodszych lat obserwował pracę rodziców, a ciemne strony zawodu – takie jak brak możliwości zaplanowania wakacji i praca na okrągło – nie były w stanie go zniechęcić. Benedict w rozmowie z Variety powiedział, że mimo całej tej niepewności związanej z zajęciem rodziców, udało im się odłożyć dla niego pieniądze na kosztowną edukację, dzięki której miał zostać lekarzem albo prawnikiem. Choć oczywiście wiemy już, że zdecydował się na zupełnie inną ścieżkę kariery.

Swoją przygodę z graniem zaczął już na początku edukacji, biorąc udział w przedstawieniach szkolnych. W ten sposób w Śnie nocy letniej Williama Szekspira wcielił się w Titanię, Królową Wróżek. To była jego pierwsza ważna rola – miał wtedy 12 lat. Dostał także stypendium artystyczne i malował duże obrazy olejne. Po szkole średniej zrobił sobie przerwę, by uczyć angielskiego w tybetańskim klasztorze, jednak po ukończeniu wolontariatu udał się na studia. Oczywiście aktorskie. Był zdeterminowany, by spełnić swoje marzenie. Gdy ukończył studia, miał już nawet agenta.

Na początku był Sherlock, a potem Doktor Strange

Na scenę udało mu się jednak wejść dopiero w 2001 roku. Na początku grał na deskach teatru, a nie na dużym ekranie. Ważnym wydarzeniem w jego karierze była rola w Hawking z 2004 roku, za którą dostał nominację do BAFTA. Na następny przełom musiał czekać aż 6 lat. W 2010 roku po raz pierwszy wcielił się w genialnego detektywa w serialu Sherlock od BBC. Jego interpretacja bohatera stała się dla wielu osób kultowa i przyniosła mu dużą popularność. Fandom Sherlocka jest naprawdę duży i aktywny, więc o aktorze zaczęło robić się głośno. Ta rola przyniosła mu zresztą nagrodę Emmy. Z większych produkcji, w których brał udział, warto wspomnieć o takich tytułach jak Hobbit: Niezwykła podróż, W ciemność. Star Trek czy Van Gogh: Painted with Words.

W 2016 roku Benedict Cumberbatch zagrał tytułową rolę w filmie Doktor Strange z uniwersum Marvela. Niewiele brakowało, by odmówił wzięcia udziału w produkcji. Po pierwsze, w wywiadzie z Esquire przyznał, że bohater wydawał mu się przestarzały i seksistowski. Po drugie, w tym samym czasie miał wcielić się w Hamleta w Londynie. Aktor przyznał, że nie mógł zrezygnować ze sztuki, ponieważ złożył już obietnicę. Na szczęście twórcy widowiska o potężnym magu z MCU dostosowali się do jego harmonogramu i ostatecznie zobaczyliśmy go w lewitującej pelerynie na dużym ekranie. Trzeba przyznać, że była to dobra decyzja. Aktualnie fanom Marvela trudno wyobrazić sobie kogokolwiek innego w tej roli. Benedict Cumberbatch zagrał też w takich filmach jak Thor: Ragnarok, Avengers: Wojna bez granic czy Spider-Man: No Way Home. Najnowsze widowisko z udziałem superbohatera to Doktor Strange w multiwersum obłędu, które jest jednym z największych wydarzeń w historii franczyzy. Nie pozostawia to wątpliwości, że Stephen Strange znacząco wpłynął na karierę artysty.

Benedict Cumberbatch jest lepszym aktorem od swojego taty?

W 2021 roku premierę miał film Psie pazury. Benedict Cumberbatch wciela się w nim w nieprzyjemnego właściciela rancza, który znęca się nad żoną swojego brata i jej synem. Produkcja zdobyła aż 11 nominacji do Oscara. Przyznano jej także statuetkę za najlepszego reżysera. Można więc śmiało powiedzieć, że to kolejna trafiona rola w dorobku aktora. Coś w tym jest, że najbardziej chwalone występy aktora zwykle przypadają na dość poważne, czasem nawet niesympatyczne postacie. Doktor Strange, Sherlock czy Phil Burbank. Benedict jest kojarzony z intensywnymi, inteligentnymi rolami. A prywatnie jest bardzo zabawną osobą. W programach rozrywkowych cały czas się wygłupia i fani kochają go właśnie za takie podejście.

Warto wspomnieć o pewnym wydarzeniu jeszcze z czasów studenckich aktora. Ojciec Benedicta przyszedł zobaczyć jego występ w Amadeuszu. Po spektaklu pochwalił syna, mówiąc, że jest lepszy, niż on kiedykolwiek był lub będzie. Dodał, że nie może się doczekać, by oglądać go na ekranie i wspierać w karierze. To błogosławieństwo ze strony rodzica było bardzo ważną chwilą dla artysty. Jego działania zostały także zauważone przez samą władczynię Wielkiej Brytanii. Benedict Cumberbatch dostał order CBE od Królowej Elżbiety II w 2015 roku za swoje zasługi w sztuce i działalności charytatywnej.

Benedict Cumberbatch to feminista

Benedict Cumberbatch w pewnym sensie kontynuuje spadek swoich rodziców. Ożenił się z Sophie Hunter, reżyserką teatralną i operową, z którą doczekał się dzieci. Poza aktorstwem zajmuje się innymi dziedzinami sztuki, a jego obrazy i szkice często są przekazywane na zbiórki charytatywne. Artysta wspiera LGBT+ i identyfikuje się jako feminista. Zasłynął między innymi z tego, że nie przyjmuje roli, jeśli koleżanki z planu nie dostają takiego samego wynagrodzenia jak mężczyźni. W ostatnim czasie postanowił przyjąć do siebie uchodźców z Ukrainy. To wszystko sprawia, że zasłużył sobie na bardzo dobrą i niekontrowersyjną opinię w Hollywood jako bezproblematyczny aktor o dobrym sercu.