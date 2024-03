Diuna: Część Druga. Rebecca Ferguson, Denis Villeneuve, Josh Brolin opowiadają o filmie [VIDEO WYWIAD]

Reklama

Diuna: Część Druga to wspaniałe widowisko! Mieliśmy okazję porozmawiać z jego twórcą, Denisem Villeneuve'em, a także częścią obsady. Zapraszamy do obejrzenia naszych wywiadów.

Od czwartku w kinach w całej Polsce można oglądać najnowsze dzieło Denisa Villeneuve'a , jakim jest Diuna: Część druga. Film zachwycił krytyków i tych widzów, którzy mieli już okazję go zobaczyć. My udaliśmy się do Londynu, by osobiście porozmawiać z reżyserem i częścią obsady o tym, jak wyglądała praca nad filmem. Villeneuve zdradził nam, jakie zmiany musiał wprowadzić względem książki Franka Herberta, by uzyskać pożądany efekt. Rebecca Ferguson, która zaskoczyła nas znajomością języka polskiego, opowiedziała o złożoności postaci Lady Jessiki Atrydy, a Josh Brolin o tym, czy grany przez niego Gurney Halleck jest dumny z Paula, czy może przerażony tym, jakiego potwora stworzył.

Diuna: Część Druga – opis fabuły

Diuna: Część druga ukazuje imponującą podróż Paula Atrydy, który zawiera sojusz z Chani i Fremenami. Jednocześnie wkracza na wojenną ścieżkę, pałając żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć.