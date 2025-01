Sydney Sweeney, Zendaya i Ariana Grande w jednym projekcie? Takiej obsady chce Jennifer Aniston

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Jennifer Aniston stara się o to, by nowa wersja filmu Od dziewiątej do piątej otrzymała zielone światło. Przy tym gwiazda chciałaby obsadzić hollywoodzkie aktorki młodego pokolenia. Z plotek wynika, że chodzi jej o obecnie najgłośniejsze nazwiska - dlatego "na szczycie" jej listy rzekomo znalazły się Sydney Sweeney, Zendaya oraz Ariana Grande.

Od dziewiątej do piątej - plany Jennifer Aniston na obsadę

Jak informuje źródło, harmonogramy Sydney Sweeney oraz Zendayi są szczególnie napięte na najbliższe dwanaście miesięcy. Natomiast Jennifer Aniston jest nadal zdeterminowana, by obsadzić chociaż jedną z wyżej wymienionych aktorek, bo dzięki temu jest większa szansa, że remake Od dziewiątej do piątej otrzyma zielone światło od studia 20th Century. Jeśli by się udało, "Jen chciałaby stworzyć ten film w przyszłym roku".

Źródło: Twentieth Century Fox Film

Od dziewiątej do piątej - fabuła, gdzie obejrzeć?

Oryginalny film debiutował w 1980 roku. Frank wykorzystuje przewagę nad kobietami, z którymi pracuje. Trzy asystentki przygotowują na niego pułapkę w domu, po czym przejmują kontrolę nad wydziałem.

Film można wypożyczyć na platformie streamingowej Prime Video.