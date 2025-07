Cyberpunk 2077 w PlayStation Plus! Hit polskiego studia zadebiutował w usłudze Sony

materiały promocyjne

Sony podało szczegóły na temat lipcowej oferty PlayStation Plus Extra oraz Premium. Katalog usług powiększy się o kilka interesujących tytułów, wśród których znajdzie się między innymi Cyberpunk 2077, czyli doceniona przez graczy oraz krytyków produkcja polskiego studia CD Projekt RED.

W lipcu do biblioteki trafi także jedna nowość, debiutujące 22 lipca, Abiotic Factor. To kooperacyjna gra survivalowa oferująca zabawę dla od 1 do 6 graczy, w której wcielą się oni w naukowców walczących z paranormalnymi zagrożeniami w placówce badawczej.

fot. SIE

PlayStation Plus Extra / Premium - oferta na lipiec