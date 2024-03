Co obejrzeć w weekend na VOD? Nowe filmy i seriale [Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+ i inne]

Reklama

Które nowe filmy i seriale warto obejrzeć w weekend na VOD? Oto nowości z Netfliksa, Amazon Prime Video, Apple TV+, HBO Max, SkyShowtime i Disney+.

Choć nie tak znowu mała część Polski w ten weekend wybierze się w kinach na Arrakis, platformy VOD zadbały o to, abyśmy i po powrocie do domu mieli co obejrzeć. Netflix uraczy nas niesamowitą historią czeskiego astronauty, Amazon Prime Video przygotował niedostępną nigdzie indziej, nominowaną do Oscara Amerykańską fikcję i najnowszą odsłonę uniwersum Igrzysk Śmierci, na Apple TV+ wreszcie wchodzi Napoleon, a HBO Max ma już w ofercie znakomity polski dokument. Nowości jest jednak znacznie więcej.

VOD - nowe filmy i seriale na weekend; co obejrzeć w dniach 1-3.03?

NETFLIX

1 marca

AMAZON PRIME VIDEO

Dziś i w ostatnich dniach na platformie Amazon Prime Video zadebiutowało kilkanaście filmów i seriali. Waszej uwadze polecamy przede wszystkim dostępne w ramach abonamentu produkcje:

APPLE TV+

Od dziś w ramach abonamentu subskrybenci Apple TV+ mogą oglądać zeszłoroczny film Napoleon w reżyserii Ridleya Scotta oraz premierowe 2 odcinki nowego serialu komediowego Wymyślne przypadki Dicka Turpina ("Legendarny rozbójnik Dick Turpin przeżywa serię szaleńczo absurdalnych przygód jako przypadkowy szef bandy łotrzyków, a przy okazji musi przechytrzyć skorumpowanego do szpiku kości stróża prawa, Jonathana Wilde’a"). Przypominamy także o kolejnych odcinkach seriali Władcy przestworzy, Nowa konstelacja, Nowy styl i Patriots: Dynastia z Nowej Anglii.

HBO MAX

1 marca w HBO Max zadebiutowały następujące produkcje:

Przypominamy, że w tym tygodniu w HBO Max zadebiutował film Aquaman i Zaginione Królestwo. Z kolei 4 marca w serwisie pojawi się pierwszy odcinek długo wyczekiwanego serialu politycznego Reżim z Kate Winslet w roli głównej.

DISNEY+

Dziś i w ostatnich dniach w ofercie Disney+ pojawiły się m.in. pierwsze odcinki serialu Szogun, film Pierwszy gol w reżyserii Taiki Waititiego, francuski serial Jeszcze będzie dobrze i film dokumentalny Hideo Kojima: Connecting Worlds.

SKYSHOWTIME

W serwisie zadebiutowały nie tylko nowe odcinki seriali Ted i Halo, ale także naprawdę dobry horror z elementami science fiction, Infinity Pool z 2023 roku z Mią Goth w roli głównej.

DIUNA NA VOD

W polskich kinach zagościł już film Diuna: Część druga. Przypominamy, że pierwsza odsłona historii jest dostępna w serwisach HBO Max (w ramach abonamentu) oraz Premiery CANAL+, iTunes, Amazon Prime Video, Player, Rakuten, PLAY NOW i MEGOGO (w każdym z nich do wypożyczenia).