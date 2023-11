Dlaczego muzyka w filmach i serialach jest ważna? Serce kina w nutach

Reklama

Gra o tron, Kraina lodu, Dunkierka. To zestawienie brzmi losowo, ale coś łączy te produkcje: niesamowita ścieżka dźwiękowa. Dlaczego muzyka w filmach i serialach jest tak ważna?

Muzyka jest dla filmu tym, czym dusza dla ciała. W świecie zdominowanym przez obraz pozostaje dyskretnym, ale potężnym uczestnikiem, kreując niewidzialne mosty emocjonalne między widzem a ekranem.

Ścieżka dźwiękowa to dusza obrazu

Pierwsze, co przychodzi do głowy na myśl o filmie, to: obraz, barwne sceny, gra aktorska, przemyślana scenografia, dynamiczna akcja. Jednak jakbyśmy odbierali produkcje bez ścieżek dźwiękowych? Stałyby się pustą powłoką. Aktorzy i reżyserzy mieliby problemy z pokazaniem pełnego spektrum emocji. Muzyka w filmie to jak serce w ciele człowieka – niezauważalne, ale niezbędne do życia.

W świecie, w którym film jest przede wszystkim obrazem, muzyka pełni funkcję niezauważalnego, lecz potężnego bohatera w tle. Wyobraź sobie, że patrzysz na eksplozję na ekranie, ale nie słyszysz huku. Widzisz postać w głębokim smutku, ale w tle nie płynie wzruszająca melodia. Bez ścieżki dźwiękowej obraz traci swoją moc. Ta niepozorna warstwa dodaje głębi, intensywności i dynamiki do opowieści.

Ewolucja muzyki w kinematografii

W czasach kina niemego popularną praktyką było akompaniowanie projekcji na żywo przez orkiestry, zespoły lub taperów. Te muzyczne akty dodawały filmom dynamiki i nastroju, stając się nieodłącznym elementem seansu. Jednak wkrótce, wraz z postępem technologii, przyszedł czas na zmianę.

Chociaż pierwsze próby dodania muzyki do filmu miały miejsce w 1926 roku (Don Juan), to właśnie rok 1927 przyniósł przełom w postaci Śpiewaka jazzbandu. Choć wciąż korzystał on z tablic z napisami do prezentowania dialogów, był pionierskim projektem, który zawierał momenty śpiewu zsynchronizowane z obrazem. Następnym krokiem w tej ewolucji były filmy w pełni dźwiękowe, w których zarówno dialogi, jak i muzyka stały się integralną częścią produkcji – pionierem w tym zakresie była kultowa Psychoza Alfreda Hitchcocka. Tło muzyczne odgrywało w niej kluczową rolę, a intensywna melodia podczas sceny pod prysznicem stała się symbolem grozy, równie rozpoznawalnym, co sam obraz.

Muzyka w filmie to nie tylko tło dla opowieści, ale często kluczowy element, który nadaje ton całości i zostaje w pamięci na długo po zakończeniu seansu. Niektóre utwory stają się tak charakterystyczne, że są niemal synonimami filmów, z których pochodzą. Utwór White Christmas z Gospody świątecznej z 1942 r. został ikoną kinematografii. Wszyscy znają Moon River ze Śniadania u Tiffany’ego z niezapomnianą Audrey Hepburn w głównej roli. Lista jest długa i błyszczy takimi hitami jak: soundtrack Incepcji skomponowany przez Hansa Zimmera czy Dirty Dancing, który do dziś jest jedną z najchętniej słuchanych ścieżek dźwiękowych w historii. Współczesne kino również nie pozostaje w tyle, a dowodem tego są utwory, które zdominowały ekran w ostatnich latach: Glory z filmu Selma, Let It Go z animowanego hitu Kraina lodu czy Skyfall z części przygód Jamesa Bonda.

Nowe fale w muzyce filmowej

Zmierzch XX oraz początek XXI wieku przyniosły istotne zmiany dla dźwięku w kinematografii. Nie chodzi tu jedynie o ewolucję technologii, ale przede wszystkim o kreatywną rewolucję w podejściu do komponowania. Na myśl od razu przychodzą osiągnięcia współczesnych gigantów tej dziedziny, takich jak Hans Zimmer czy Ramin Djawadi. To właśnie oni podjęli wyzwanie, by przekroczyć ustalone kanony i wnieść do świata filmu coś świeżego.

Hans Zimmer ma niezwykłą zdolność łączenia tradycyjnych instrumentów z nowoczesnymi technikami elektronicznymi. Dał popis swoich umiejętności w produkcjach, takich jak Incepcja, Mroczny rycerz czy Król lew. W tych filmach muzyka nie tylko podkreśla emocje, ale często jest ich katalizatorem, prowadząc narrację do przodu. Djawadi natomiast, dzięki swej pracy nad Grą o tron wpłynął na sposób, w jaki postrzegamy muzykę w serialach telewizyjnych. Majestatyczne melodie i tematy przewodnie dla postaci stały się nieodłącznym elementem Westeros. Nie można zapomnieć o Dunkierce, w której muzyka pełni niemalże rolę dodatkowego bohatera, podkreślając napięcie i chaos ewakuacji.

Kiedy analizujemy osiągnięcia muzyki filmowej, widzimy, że stała się ona nie tylko tłem dla opowieści, ale istotnym narzędziem w rękach reżysera. Niezależnie od tego, czy to pulsujące dźwięki elektroniki, czy wzruszające akordy fortepianu – współczesne ścieżki dźwiękowe dodają filmom nowy wymiar i niezapomniany charakter. Muzyka filmowa to sztuka, która nieustannie się rozwija, a jej twórcy nie przestają nas zadziwiać.

Najlepsza muzyka filmowa w historii wg Classic FM

50. Wesołych świąt, pułkowniku Lawrence (1983) - kompozytor: Ryuichi Sakamoto

Czy muzyka filmowa jest doceniana?

Przyznanie Oscara za najlepszą muzykę oryginalną stanowi ważny element ceremonii wręczenia nagród od 1934 roku, kiedy to Akademia Filmowa wytypowała One Night of Love na zwycięzcę. Aktualnie jest to jedna z najważniejszych nagród dla całego kinowego środowiska. Alan Menken, geniusz muzyki animowanej, dwukrotnie zdobywał Oscara. To on stanął za kreacją muzyczną takich hitów jak Piękna i Bestia oraz Aladyn. Zgodnie z danymi serwisu Spotify utwory z tych filmów były odtwarzane ponad miliard razy, co tylko podkreśla ich niebywałą popularność.

Grammy to kolejna ważna nagroda w branży muzycznej, przyznawana przez Narodową Akademię Sztuki i Nauki Rekordowej od 1959 roku. Wśród wielu kategorii znajduje się: "Najlepsza ścieżka dźwiękowa dla mediów wizualnych”. Ta kategoria, wprowadzona w 1988 roku, podkreśla znaczenie muzyki filmowej jako integralnej części doświadczenia kinowego. Muzyka filmowa nie jest już postrzegana jedynie jako tło dla akcji na ekranie, ale jako niezależne arcydzieło, które może przyciągnąć uwagę słuchaczy i stać się hitem na listach przebojów. W 2022 roku został wyróżniony w ten sposób niezrównany John Williams za swój niesamowity wkład w Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie.

Nie mniej ważny jest także Ludvig Göransson, którego innowacyjna ścieżka dźwiękowa dla Czarnej Pantery zdobyła Grammy. Łączy ona tradycyjne afrykańskie brzmienia z nowoczesnymi elementami. Kategoria muzyki filmowej w konkursie ogólnoświatowym podkreśla znaczenie i ciągłą ewolucję tej formy sztuki. W czasach, gdy filmowe ścieżki dźwiękowe zyskują coraz większe uznanie zarówno wśród krytyków, jak i fanów, laureaci tej nagrody ustanawiają nowe standardy w dziedzinie komponowania.

Te nagrody świadczą o wyjątkowym uznaniu, jakim cieszy się muzyka filmowa wśród ekspertów branży i samych odbiorców. Przykładem mogą ikoniczne kompozycje, które towarzyszyły Gwiezdnym Wojnom Johna Williamsa, urzekająca muzyka Maurice'a Jarre'a do Lawrence'a z Arabii czy chwytające za serce melodie Ennio Morricone z Misji. Te utwory przeszły do historii kina nie tylko jako doskonałe dopełnienie wizualnej strony filmów, ale także jako samodzielne dzieła sztuki.

Złotą erę muzyki filmowej stanowiły dekady, kiedy to kompozytorzy tacy jak John Williams zdobywali Oscary za swoje niezapomniane ścieżki dźwiękowe – E.T. the Extra-Terrestrial, Szczęki czy Lista Schindlera to tylko niektóre z nich. Williams, z mnóstwem nominacji i nagród, bez wątpienia wpłynął na to, jak odbieramy muzykę w filmie. Titanic Jamesa Hornera to kolejny przykład oszałamiającego sukcesu – nie tylko ze względu na liczne Oscary, w tym za najlepszą muzykę, ale i Grammy, które zdobył w 1999 roku. Co więcej, również podbił serca słuchaczy na całym świecie, czego dowodem jest fakt, że tytułowa piosenka My Heart Will Go On śpiewana przez Celine Dion do dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych ballad filmowych. W tym kontekście nie można pominąć również La La Land – filmu, który stał się fenomenem, a jego ścieżka dźwiękowa autorstwa Justina Hurwitza odniosła spektakularny sukces, zdobywając Oscara i serca publiczności. Melodie takie jak City of Stars czy Audition (The Fools Who Dream), stały się niemal natychmiast klasykami, podkreślając, że magia muzyki filmowej wciąż jest żywa i ma się dobrze.

Chłopi na drodze do Oscara

Tegoroczna innowacyjna adaptacja powieści Reymonta przedstawiona w formie malowanej animacji zyskuje miano jednego z najważniejszych filmowych odkryć. Za jej reżyserię odpowiadają DK Welchman i Hugh Welchman. Co ciekawe, muzyka z dzieła również zdobywa uznanie międzynarodowej publiczności. Ten wyjątkowy soundtrack, stanowiący esencję filmu, został zgłoszony do rywalizacji o Oscara. Niektórzy mogą być zaskoczeni takim obrotem spraw, lecz dla tych, którzy znają talent i zaangażowanie Łukasza L.U.C. Rostkowskiego – kompozytora stojącego za tą ścieżką dźwiękową – jest to naturalny krok w rozwoju jego artystycznej kariery.

Warto wymienić gości, którzy przyczynili się do powstania tego albumu. Są wśród nich: Kayah, Kwiat Jabłoni, Ralph Kaminski i wiele innych. Ich obecność podkreśla różnorodność i bogactwo tego projektu. Sam fakt zaangażowania blisko 100 muzyków dowodzi o nietuzinkowym charakterze tej ścieżki dźwiękowej. Pierwszy singiel Jesień – Tańcuj ma już ponad 1,4 miliona wyświetleń, co jest dowodem na to, jak dużo znaczy dla publiczności.

Co przyniesie przyszłość dla Chłopów? W tym momencie możemy jedynie czekać i trzymać kciuki, mając nadzieję na kolejny sukces polskiej kinematografii i muzyki na arenie międzynarodowej.

Serce kina w nutach

Muzyka filmowa, będąc esencją każdego dzieła ekranowego, dodaje głębi i emocji scenom, niezależnie od ich charakteru czy treści. W erze kina niemego, żywa muzyka była nie tylko tłem, ale też sercem opowieści. Pojawienie się dźwięku tylko otworzyło nowe możliwości dla kompozytorów i reżyserów.

Muzyka filmowa porusza nasze emocje, tworzy most między obrazem a uczuciami, przekształcając film w pełniejsze doświadczenie. Melodie te często wywołują silne emocje, które towarzyszą nam długo po tym, jak napisy końcowe przesuną się po ekranie. Niektóre utwory przekraczają ramy kina i stają się stałymi elementami kultury popularnej. Według statystyk Spotify piosenki z filmów Disneya są słuchane przez osoby w różnym wieku, niezależnie od tego, czy były one częścią ich dzieciństwa, czy zostały odkryte w późniejszym okresie życia. To świadczy o uniwersalności i ponadczasowości muzyki filmowej, która jest w stanie łączyć pokolenia, kultury i serca słuchaczy na całym świecie.

Utwory tworzone do filmów przeszły ewolucję, przekształcając się z prostego akompaniamentu w pełnoprawny język artystyczny, który stał się integralnym elementem kultury masowej. Tematy chociażby z Gwiezdnych Wojen, Titanica czy Piratów z Karaibów stały się rozpoznawalne na całym świecie. To symbole pewnej ery, ikony popkultury. Te melodie łączą pokolenia.

Dziś, w epoce cyfrowej, wartość i znaczenie muzyki w filmie pozostają niezmienne. Dźwięk wciąż jest tym niewidzialnym, ale donośnym głosem, który rezonuje w sercach widzów, budząc w nich emocje, wspomnienia i uczucia. Muzyka filmowa jest wieczna i uniwersalna, przekraczająca granice języka, kultury i czasu.