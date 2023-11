Program TV na weekend 3-5.11: Batman, Dżentelmeni, Jestem najlepsza. Ja, Tonya

Reklama

W ten weekend warto obejrzeć w telewizji tytuły takie, jak Batman z Robertem Pattinsonem, Dżentelmeni, Jestem najlepsza. Ja, Tonya i Moonlight. Na uwagę zasługują premiery telewizyjne filmów Dalíland i Wyrwa. Co jeszcze ciekawego zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

The Office PL – sez. 3, odc. 1 – 3

21:00

CANAL+ Premium

Patrycja (Vanessa Aleksander), teraz szefowa z Warszawy, wpada na pomysł rozwinięcia biznesu. Zamierza poszerzyć ofertę Kropliczanki, która do tej pory produkowała wyłącznie wodę w butelkach, o napój energetyczny. Nowy produkt ma szansę zyskać popularność, ale oznacza mnóstwo dodatkowych zadań dla ekipy z Siedlec. Wszystko to spada na załamanego tym projektem Michała (Piotr Polak). Wie on jednak, że z przełożoną się nie dyskutuje.

Zimowy monarcha – sez. 1, odc. 1 – 2

20:10

HBO

V wiek. Umiera Uther (Eddie Marsan), władca panujący na Wyspach Brytyjskich. Po jego śmierci państwo ogarnia anarchia. Nastaje czas wewnętrznych podziałów, kiedy to różne frakcje i plemiona brutalnie walczą między sobą o władzę i terytorium. Sytuację tę wykorzystują Sasowie, którzy dokonują inwazji na kraj. Wówczas na horyzoncie pojawia się Arthur Pendragon (Iain De Caestecker). Choć jest wyrzutkiem, to jednocześnie jedyna osoba, która może zapobiec upadkowi kraju, tym bardziej że walczy on wyjątkowym mieczem - Excaliburem, będącym darem od czarownika Merlina (Nathaniel Martello-White). Do tego siłę mężczyźnie daje miłość do pięknej Ginewry. Adaptacja prozy Bernarda Cornwella.

SOBOTA:

Bastion – sez. 1, odc. 5 – 9

20:00

CANAL+ Seriale

Śmiercionośny wirus zagraża ludzkości. Ocaleni tworzą dwa przeciwstawne obozy. Dochodzi do konfrontacji.

NIEDZIELA:

Pozłacany wiek – sez. 2, odc. 2

3:00 (poniedziałek)

HBO

Kontynuacja losów młodej Marian (Louisa Jacobson), która po śmierci ojca musiała przeprowadzić się z prowincji do przechodzącego rozkwit gospodarczy Nowego Jorku. Drugi sezon serialu rozpoczyna się w wielkanocny poranek 1883 roku. Marian nadal stara się znaleźć swoje miejsce w świecie. Póki co kontynuuje dopiero co rozpoczętą przygodę i w sekrecie uczy w szkole dla dziewcząt. Ku zaskoczeniu wszystkich Ada (Cynthia Nixon) zyskuje nowego zalotnika. Tymczasem Bertha Russell (Carrie Coon) dowiaduje się, że jej oferta została odrzucona przez Akademię Muzyczną. Bohaterka zrobi wszystko, żeby zapuścić korzenie w lokalnej socjecie. Jej ambicje sięgają jednak dużo dalej. Chciałaby nie tylko stać się częścią towarzystwa, ale pełnić w nim znaczącą i przywódczą rolę. Swoją własną bitwę toczy również George Russel (Morgan Spector). Siła związku zawodowego w jego hucie stali w Pittsburghu stale bowiem rośnie. Peggy (Denée Benton) wykorzystuje zaś swoją duszę aktywistki. Wraz z T. Thomasem Fortune'em (Sullivan Jones) kobieta pracuje w "The New York Globe".

