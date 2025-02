Znana twarz powróci w nowym Biurze. Czy to będzie ta sama rola?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Od jakiegoś czasu wiadomo, że Peacock przygotowuje nową wersję kultowego sitcomu Biuro. Ma się on łączyć z amerykańską, ikoniczną wersją. W jaki sposób? To zdradził znany scooper Jeff Sneider, którego informacje często się sprawdzały.

Wedle jego informacji do obsady nowego Biura dołączył Oscar Nuñez, który w amerykańskim serialu wcielał się w Oscara Martineza. Ma powtórzyć tę rolę w produkcji Peacock.

Nowe Biuro - co wiadomo?

W obsadzie znajduje się: Gbemisola Ikumelo (Black Ops, A League Of Their Own), Alex Edelman (Just For Us, Unfrosted), Tim Key (The Witchfinder, This Time with Alan Partridge) oraz Eric Rahill (The Bear, Frienship). Na razie szczegóły dotyczące postaci, w które się wcielą, nie są znane.

Oprócz roli w serialu, Ikumelo, Edelman i Rahill dołączą także do grona scenarzystów serialu.

Wcześniej potwierdzono, że w produkcji wystąpią Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Melvin Gregg, Chelsea Frei i Ramona Young.