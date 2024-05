Fallout: cała prawda o kryptach. Oto najbardziej przerażające eksperymenty

Reklama

Fallout dla wielu z Was był pierwszym spotkaniem z postapokaliptycznym uniwersum i zarazem z kryptami. Choć na początku poznajemy idylliczną wersję tego konceptu, prawda jest wyjątkowo mroczna. Serial pokazał tylko wierzchołek góry lodowej.

Fallout: cała prawda o kryptach

Krypty zostały stworzone przez firmę Vault-Tec na podstawie umowy z rządem USA. Teoretycznie miały ochronić część obywateli przed nuklearną apokalipsą, by z czasem mogli ponownie zasiedlić kraj. W taką wersję wierzy chociażby Lucy, główna bohaterka serialu Fallout. Za to w grze Fallout 4 rozpoczynamy rozgrywkę właśnie od udania się do – w naszym mniemaniu – bezpiecznego schronu z synem i drugą połówką. Ta oficjalna wersja mija się jednak z prawdą, o czym szybko przekonuje się Lucy.

To, co wiemy z gier i serialu, to fakt, że mieszkańcy krypt nie mieli być pierwszymi członkami nowej cywilizacji, a szczurami doświadczalnymi. Vault-Tec używało ich, by przeprowadzać eksperymenty, od "co by było, gdybyśmy zapełnili schron samymi pacyfistami" do "co się stanie, jeśli każemy ludziom co roku złożyć jedną ofiarę z człowieka pod groźbą śmierci". Niektóre w dość jasny sposób służyły naukowemu celowi. Na przykład w Krypcie 81 badano choroby i przeciwciała, a Krypcie 68 populacja składała się z jednej kobiety i reszty mężczyzn, co od początku było skazane na porażkę.

Tylko garstka "kontrolnych" krypt była prawdziwymi schronami (w tym ta, z której wychodzą gracze Fallout 76), a reszta służyła do przeprowadzania eksperymentów. Za wszystkim stali członkowie rządu, którzy w postapokaliptycznym świecie utworzyli organizację, znaną jako Enklawa. Co właściwie chcieli osiągnąć i po co zbierali te wszystkie dane? Odpowiedź może Was zaskoczyć.

Za cały pomysł są odpowiedzialni Tim Cain i Leonard Boyarsky. Ten drugi po 21 latach od przedstawienia pomysłu w Biblii z 2002 roku zdradził, jaki był prawdziwy cel krypt. Tak naprawdę osoby pociągające za sznurki miały w planach zasiedlenie innej planety, ponieważ uważali, że na Ziemi nie będzie już warunków do życia po nuklearnej apokalipsie. Potrzebowali jednak danych na temat tego, jak najlepiej byłoby zrealizować tak ambitny projekt. Wtedy dyrektor Vault-Tec wpadł na pomysł, by wykorzystać w tym celu krypty. W części z nich – a właściwie większości – były przeprowadzane różne eksperymenty społeczne, a zebrane dane miały posłużyć w zbudowaniu statku kosmicznego, którym można by podbić nową planetę, a także stworzeniu idealnego społeczeństwa, które by ją zamieszkało. Cenną wiedzą było to, jak mieszkańcy radzili sobie w sytuacjach kryzysowych.

Fallout: najbardziej przerażające eksperymenty

Żeby stworzyć tę listę, wykorzystaliśmy całą dostępną wiedzę: gry, komiks One Man, and a Crate of Puppets, grę planszową i dodatkowe materiałowe przedstawione w Fallout Bible.