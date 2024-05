Mateusz Damięcki - początki kariery, role dubbingowe, miłość do pociągów i Bezimienny

Reklama

Mateusz Damięcki to nie tylko aktor, ale też podróżnik, miłośnik świata i głos postaci z wielu filmów, które na pewno kojarzycie. Przed premierą serialu Prosta sprawa w CANAL+ Online warto zapoznać się z jego głównym bohaterem.

Mateusz Damięcki to polski aktor filmowy, telewizyjny, teatralny, radiowy i dubbingowy. Można powiedzieć, że był skazany na sukces. Większość jego bliskich działała w kinie i teatrze, co przełożyło się również na jego życie. Co ciekawe, rodzina Damięckich pieczętuje się herbem rodu Dąbrowa.

Mateusz Damięcki – początki kariery (i głos Krzysia)

Mateusz Damięcki urodził się 19 maja 1981 roku w Warszawie. Już w bardzo młodym wieku zadebiutował w pierwszym spektaklu muzycznym, czyli Pastorałce Leona Schillera. Rok 1993 zapoczątkował pierwszy przełom w jego aktorskiej karierze. Zagrał w swoich pierwszych produkcjach stworzonych dla telewizji i kina. Były to seriale Wow oraz kontynuacja kultowego dzieła, czyli Czterdziestolatek - dwadzieścia lat później, w którym wcielał się we wnuka Karwowskich. Debiut na wielkim ekranie zaliczył w gatunku fantasy, Łowcy. Ostatnim starciu Jerzego Łukaszewicza. W tym okresie zaczął też swoją przygodę z dubbingiem. Każdy fan Kubusia Puchatka powinien wiedzieć, że to właśnie Mateusz Damięcki, jeszcze jako dziecko, użyczał głosu Krzysiowi. Można go usłyszeć w bajce Nowe przygody Kubusia Puchatka, która w Polsce była emitowana od roku 1992.

Mimo młodego wieku aktor występował także w zagranicznych tytułach, czego przykładem jest Córka kapitana, francusko-rosyjska produkcja kostiumowa. W trakcie studiów pojawiał się na deskach Teatru Nowego, chociaż po zakończeniu edukacji związał się z Teatrem Współczesnym i Teatrem Syrena. Kolejnym przełomem w jego karierze była rola w Przedwiośniu, adaptacji jednej z najsłynniejszych polskich powieści, w której wcielił się w głównego bohatera, Cezarego Barykę.

W trakcie swojej kariery wziął udział w wielu produkcjach filmowych, serialowych, teatralnych i dubbingowych. Za role w filmach Kochaj i tańcz oraz Czarny dostał nominacje do Złotych Kaczek, a udział w drugiej z wymienionych produkcji przyniósł mu również Nagrodę Polskiego Kina Niezależnego. Można było go zobaczyć w następujących projektach: Na dobre i na złe, O psie, który jeździł koleją, Furioza, Bodo, Na krawędzi, Teraz albo nigdy.

Mateusz Damięcki – role dubbingowe

Krzyś z Nowych przygód Kubusia Puchatka nie jest jedyną rolą dubbingową Damięckiego. Aktor użyczał swojego głosu w wielu produkcjach, które na pewno kojarzycie. Potraficie je wymienić?

Nowe przygody Kubusia Puchatka - Krzyś

Mateusz Damięcki - prywatnie

Damięcki w 2009 roku razem z przyjaciółmi wyruszył w podróż po Syberii, która trwała 63 dni. Pokonał trasę liczącą łącznie 25 tysięcy kilometrów. Jedno z aut z tej wyprawy zostało wystawione na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (aktor wiele razy wspierał osoby potrzebujące, również w akcji charytatywnej Serca Gwiazd).

Artysta uwielbia podróżować od młodzieńczych lat. Wspominał o tym przy okazji promocji filmu O psie, który jeździł koleją:

Za każdym razem, kiedy wsiadam do pociągu, czuję w sercu coś ciepłego. Z dzieciństwa doskonale pamiętam te podróże z Warszawy do Krakowa czy do Wrocławia. Przed wejściem do korytarza z przedziałami zawsze była wycieraczka ze szczotkami postawionymi na sztorc. Pamiętam, że jako małe dziecko stawałem na niej, gibałem się na prawo i na lewo. W zasadzie miałem wrażenie, że unoszę się nad ziemią. Może to właśnie ta nostalgia powoduje, że teraz za każdym razem, kiedy jestem w pociągu, na chwilę przymykam oczy, a ten stukot robi swoje, koi mnie.

Prosta sprawa, czyli Mateusz Damięcki jako Bezimienny

17 maja 2024 roku na CANAL+ zadebiutuje ekranizacja powieści Wojciecha Chmielarza, która powstała jeszcze w trakcie lockdownu. Dwie kolejne powieści są już na rynku: Dług honorowy i Zwykła przyzwoitość. W serialu wyreżyserowanym przez Cypriana T. Olenckiego główne role zagrają Mateusz Damięcki oraz Piotr Adamczyk. Oficjalna premiera odbyła się w warszawskiej Kinotece (zobacz relację naEKRANIE). Opis fabuły prezentuje się następująco:

Jest to historia o długu, sprawiedliwości i honorze. O walce dobra ze złem. Historia bezimiennego bohatera, który wyrusza w podróż, żeby odnaleźć człowieka, który wiele lat temu, całkowicie bezinteresownie pożyczył mu pieniądze. Kiedy okazuje się, że ów człowiek, wmieszany w rozgrywki z lokalną mafią sam teraz potrzebuje pomocy, bezimienny podejmuje jedyną, moralnie słuszną decyzję. Stanie po jego stronie, wywołując tym samym ciąg dramatycznych zdarzeń. Od teraz będzie walczył o życie, i to nie tylko swoje, z gangsterami jeleniogórskiego półświatka. Z pozoru prosta sprawa szybko obróci się w brawurowe kino akcji z opowieścią o zasadach, które nigdy się nie dewaluują.

Co ciekawe, powieść Wojciecha Chmielarza była pisana i publikowana rozdziałami w jego mediach społecznościowych, a duże zainteresowanie przełożyło się m.in. na realizację pełnoprawnego serialu.

Pierwszy odcinek można też obejrzeć w CANAL+ online.