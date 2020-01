Jack Dylan Grazer: Gdyby nie aktorstwo siedziałbym w poprawczaku [WYWIAD]

A co tam kręcisz?

Nowy mini serial dla kanału HBO - We Are Who We Are. Autorem scenariusza i reżyserem jest Włoch Luca Guadagnino, którego film Tamte dni, tamte noce bardzo mi się podobał.

Możesz zdradzić o czym jest?

Jest to historia dwóch czternastolatków dorastających w amerykańskiej bazie wojskowej położonej we Włoszech. Jak to u Luca bywa, będzie to opowieść o szukaniu swojego miejsca w świecie. Nie chcę za dużo zdradzać. Mamy świetną obsadę jak choćby rewelacyjną Chloe Sevigny czy Alice Bragę.

Dobrze to zmieńmy temat. Jak zainteresowałeś się aktorstwem, bo zacząłeś bardzo wcześnie.

Mama zapisała mnie na dodatkowe zajęcia teatralne, by zapełnić mi czas po szkole. Zrobiła to dlatego, że często ładowałem się w kłopoty, byłem zawieszany w prawach ucznia. Będę z tobą teraz bardzo szczery, gdyby nie aktorstwo to jestem pewien, że wylądowałbym w poprawczaku, a później byłoby tylko gorzej. Na zajęciach aktorskich nareszcie poczułem, że jestem w odpowiednim miejscu z odpowiednimi ludźmi. Pamiętam, że moim scenicznym debiutem był udział w przedstawieniu Mamma Mia. Próbowałem też różnego rodzaju sportów, ale okazało się, że jedyne co mnie tam ciągnie, to darmowy i nielimitowany dostęp do napoju Gatorade.

No dobra, ale od kółka teatralnego do kariery w Hollywood daleka droga.

Krótsza niż może się wydawać. Znajoma mojej mamy jest agentką i po zobaczeniu mnie na scenie poprosiła, bym przygotował taśmę poglądową. Okazało się, że wielu osobom spodobało się to, co nagrałem. Już na to pierwsze nagranie otrzymałem siedem odpowiedzi z propozycją pracy. Pierwsza przyszła od producentów Paranormal Activity 3, ale okazało się, że nie potrafię wiarygodnie płakać na zawołanie, więc roli nie dostałem. Ale po niej przyszły następne i jakoś poszło.

Debiutowałeś w wieku 12 lat.

I to wcale nie filmem dla dzieci, bo horrorem To, chociaż muszę przyznać, że przesłuchanie też nie poszło tak jak zakładałem. Początkowo ubiegałem się o rolę Billa, jednak coś reżyserowi nie pasowało. Następnie starałem się o rolę Richiego i Stanleya ale też nic z tego nie wyszło. Jednak nie zostałem odprawiony z kwitkiem. Produkcja czuła, że dobrze odnajduję się wśród tej grupy, więc po odegraniu kilku scen z całą obsadą dostałem rolę Eddy’ego. To była ostatnia szansa, bo już więcej bohaterów w tej opowieści nie ma (śmiech).

Wypadłeś tak dobrze, że dostałeś się do Shazam!

Gra z Zacharym Levi i Asherem Angelem to totalna jazda bez trzymanki. Obaj są tak zabawni, że gra z nimi to nie praca, to czysta przyjemność, za którą ci płacą. Do tego od kiedy pamiętam strasznie jarałem się komiksami DC. Nie mam nic przeciwko Marvelowi, ale jakoś mnie do nich nie ciągnie. Marzyłem o tym, by być w jakimś filmie z Batmanem, nawet jako postać komediowa, a nie jakiś superbohater. No i tak też się stało, bo nawet jak dostaję supermocy, to cholera moje miejsce zajmuje inny aktor.