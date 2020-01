Wiedźmina Ostatnie Życzenie. Czy znamy jego treść?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Wiedźmin za sprawą serialu Netflixa dotarł do tych, którzy wcześniej nie mieli styczności z twórczością Andrzeja Sapkowskiego. Przeglądając sieć, napotykamy na nurtujące nowych widzów kwestie. Jedną z nich jest treść Ostatniego Życzenia Geralta z Rivii.

Serialowy Wiedźmin korzystając z praw rządzących adaptacjami, pozwolił sobie na pozmienianie w mniejszym lub większym stopniu elementów znanych z opowiadań Andrzeja Sapkowskiego. Udało się jednak zachować wierność względem literackiego oryginału, przede wszystkim jeśli chodzi o losy bohaterów. Dlatego też przy okazji premiery serialu na platformie Netflix, ponownie wybrzmiały dyskusje o kluczowych elementach twórczości Sapkowskiego, które dla dopiero wchodzących do tego świata widzów mogą stanowić zagadkę. Nieprzypadkowo wiele pytań sprowokował odcinek piąty, adaptujący opowiadanie Ostatnie Życzenie. W nim Geralt wypowiada owe życzenie, aby uratować Yennefer przed niszczycielską siłą dżina.

Zamieszanie wokół tego zagadnienia powoduje oczywiście fakt, że nie znamy treści życzenia. Proza Andrzeja Sapkowskiego bogata jest w wiele różnych tajemnic, które budzą ciekawość czytelników i zachęcają do zgłębiania intencji autora lub nieco głębszej refleksji. Ożywienie tematem ostatniego życzenia przy okazji emisji serialu nie jest bowiem przypadkowe - nowi fani chcą zrozumieć, a starzy pragną sobie przypomnieć - ideę przyświecająca tworzeniu się tak skomplikowanej relacji, która prowokuje pytanie o prawdziwość miłości Geralta i Yennefer. Czy wiedźmin i czarodziejka kochają się naprawdę, a może ich miłość jest efektem działania magii dżina?

- Twoje życzenie - szepnęła z ustami tuż przy jego uchu. - Nie wiem, czy takie życzenie w ogóle może się spełnić. Nie wiem, czy istnieje w Naturze Moc zdolna spełnić takie życzenie. Ale jeżeli tak, to skazałeś się. Skazałeś się na mnie.

Słowa czarodziejki zamieszczone powyżej pozwalają przyjąć wersję, że związek Geralta i Yennefer jest iluzją, że wiedźmin zażyczył sobie związania go z czarodziejką. Świadomość tego, że ich wspólna historia wymuszona jest przez magię - nie przez prawdziwe uczucia - tworzy wrażenie wyjątkowości i przez kolejne przygody tego duetu nie daje o sobie zapomnieć. Większość fanów książek polubiła aurę tajemnicy wokół tej relacji, której Sapkowski nigdy nie chciał rozwiewać: jedynie wiedźmin i czarodziejka znają treść życzenia - mówił pisarz. Wydaje się zatem, że esencjonalną częścią duetu, utkaną gdzieś na samym początku powstawania wiedźmińskiego świata, jest właśnie dylemat bohaterów dotyczący ich uczuć. Ciekawie zatem zobaczyć perspektywę na przedstawienie tego zagadnienia w serialu, które przynajmniej na razie rozwijane jest bardzo subtelnie.

Zaczekaj - szepnęła. - To twoje życzenie... Usłyszałam, czego sobie życzyłeś. Osłupiałam, po prostu osłupiałam. Wszystkiego mogłam się spodziewać, ale żeby... Co cię do tego skłoniło, Geralt? Dlaczego... Dlaczego ja?

W ekranowym przedstawieniu dokonano bowiem pewnej zmiany: poruszające się usta Geralta wypowiadają owe życzenie, ale Yennefer nie słyszy jego treści. Dlatego przynajmniej na razie czarodziejka nie ma świadomości, że ich losy związane zostały przez magię i nie zastanawia się, czy moc dżina w ogóle była konieczna, aby mogła ona pokochać Geralta. Kluczowe dla zrozumienia tej relacji w serialu mogą być jeszcze słowa Borcha Trzy Kawki, który mówi, że są sobie przeznaczeni, ale nic z tego związku nie wyjdzie. Czy to właśnie moc dżina popchnęła ich ku przeznaczeniu? Przypuszczam, że zostanie to rozwinięte w kolejnych sezonach, kiedy będzie nieco więcej czasu na powrót tego motywu w relacjach głównych bohaterów.

W książkowym Ostatnim Życzeniu w rozmowie Jaskra i Kreppa, kapłana z Rinde, ten drugi zauważa, że jedyną opcją na uratowanie Yennefer i wypowiedzenie ostatniego życzenia jest powiązanie losów Geralta i Yennefer. Z punktu widzenia zasad rządzących tym światem, występuje więc istotna zmiana, którą musimy wziąć pod uwagę. Wiedźmin nie mógł po prostu zażyczyć sobie miłości, zatem powstała teoria, że związał swoje przeznaczenie z Yennefer oraz zagadnieniem rodzicielstwa, którego usposobieniem była potem Ciri. Geralt nieprzypadkowo prosił o Dziecko Niespodziankę, nieprzypadkowo Yennefer starała się o dziecko, choć zostanie czarodziejką pozbawiło jej takiej możliwości. Dlatego też Geralt nie byłby w takim wypadku samolubny dokonując swojego ostatniego życzenia, chciał dać Yennefer to, czego pragnęła, ale nie mogła mieć.

Osobiście jest mi najbliżej właśnie tej wersji, która wiąże Geralta i Yennefer przeznaczeniem. To nie zwykła miłość splotła ich losy, a właśnie postać Ciri, dziecko przeznaczone Geraltowi, a od momentu wypowiedzenia przez niego życzenia, także Yennefer. W książce wiele razy zostało powiedziane, że dżin nie spełnia życzeń dosłownie. Geralt musiał ułożyć takie życzenie, które utrzymałoby parę przy życiu - chęć miłości mogłaby spowodować, że dżin zabiłby parę zaraz po wyznaniu sobie miłości. Zakładając więc, że ostatnim życzeniem było dziecko, dżin nie mógł zrobić im krzywdy, ponieważ nawet gdyby czarodziejka mogła znowu mieć zdolność rodzenia, dziecko nie pojawiłoby się od tak w jej łonie. Musiało być tutaj dosłownie coś więcej, ponieważ samo życzenie miłości jest zbyt banalne i kłóci się ze słowami Jaskra, że Geralt musi wypowiedzieć taką sentencję, która pokona dżina. W rezultacie nie miłość do Geralta może tworzyć dylemat o prawdziwość uczucia, a stosunek Yennefer do Ciri. Dalej nie znamy jednak treści życzenia, zatem istnieje też taka możliwość, że splątanie losów jest siłą i mocą dżina, zaś uczucia i matczyna miłość do Ciri jest czymś, co wyszło z czarodziejki, nie było popchnięte przez magię.

W tym elemencie gry poszły swoją interpretacją, a twórcy uznali, że przeznaczenie dotyczy sfery miłosnej Geralta i Yennefer. Umotywowane było to oczywiście fabułą, ponieważ tym samym twórcy dali wybór graczom, z którą partnerką ma być wiedźmin. Przypomnę, że w pierwszej odsłonie gry Geralt stracił pamięć i u jego boku obecna wciąż była Triss. Później jednak odzyskuje wspomnienia i do jego życia ponownie wraca Yennefer. Poboczna misja na Skellige w Wiedźmin 3: Dziki Gon ze zdjęciem mocy dżina, daje możliwość wyboru pomiędzy wyznaniem Yennefer miłości pomimo zerwania magii, a także odrzuceniem czarodziejki.

Dlatego też zastanawiający jest kierunek twórców względem tego zagadnienia i Ostatniego Życzenia. Yennefer nie słyszała wypowiedzianych przez wiedźmina słów, zatem kierunki są różne - twórcy zignorują to lub wykorzystają do kolejnej niebanalnej kłótni tego duetu. Nieprzypadkowo Sapkowski nigdy nie wyjawił treści życzenia, chcąc utrzymać aurę tajemniczości i niezwykłości towarzyszącej parze. Wypada liczyć, że twórcy serialu wybiorą ciekawszą drogę od growego wiedźmina i potraktują ten temat w równie atrakcyjny sposób, co autor oryginału.