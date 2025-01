To może być najdziwniejszy (i najgłupszy) horror roku. Zwiastun Popeye's Revenge

https://www.youtube.com/watch?v=QBq04vWNRqU&t=88s

Opublikowano pierwszy zwiastun Popeye's Revenge. To komediowy horror od ITN Studios, którego głównym antagonistą będzie tytułowy marynarz, znany z wielu innych dzieł kultury, choć prawdopodobnie najlepiej pamiętacie jego kreskówkową wersję. Wygląda na to, że możemy spodziewać się równie wspaniałej niskobudżetowej rozrywki, co w przypadku filmu Puchatek: krew i miód.

Popeye's Revenge - zwiastun

Popeye's Revenge - informacje o filmie

Film jest opisywany jako „sprośny i krwawy slasher”. Ma opowiadać o grupie osób, które zamierzają otworzyć obóz letni, jednak tytułowy Popeye postanawia im w tym przeszkodzić. Reżyserem jest William Stead. W obsadzie jest za to między innymi Danielle Scott, którą dobrze zna wielu fanów horrorów klasy B. Wystąpiła między innymi w takich tytułach jak Puchatek: Krew i miód, Pterodactyl, Monsternado i Snake Hotel, a to dopiero wierzchołek góry lodowej, jaką jest jej bogate portfolio.

Co ciekawe, to nie jedyny horror o Popeye, który dostaniemy w tym roku. Drugi zapowiedziany projekt to Popeye The Slayer Man.

