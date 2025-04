O czym będzie specjalny odcinek z Punisherem? Są pierwsze informacje - fani mieli rację

fot. materiały prasowe

Punisher oficjalnie zadebiutował (tudzież powrócił) w Kinowym Uniwersum Marvela przy okazji 1. sezonu serialu Daredevil: Odrodzenie. Jon Bernthal ostatecznie powtórzył rolę, którą przed laty grał w Daredevilu od Netflixa i w solowej produkcji. Początkowo nie chciał się zgodzić na powrót do Odrodzenia, ponieważ uważał, że ówcześni twórcy nie rozumieli jego bohatera. Dopiero po zmianach osób odpowiedzialnych za decyzje kreatywne się na to zgodził.

Marvel już jakiś czas temu ogłosił powstawanie specjalnego minifilmu o Punisherze w ramach MCU. W proces twórczy jest zaangażowany sam Jon Bernthal, który napisał scenariusz. Franka Castle'a w MCU po raz ostatni widzieliśmy w scenie po napisach do Daredevil: Odrodzenie, w której to schwytany przez skorumpowanych policjantów Punisher zaczyna torować sobie ucieczkę z więzienia Kingpina. Wielu fanów założyło, że jest to wydarzenie, które będzie prowadzić bezpośrednio do specjalnego odcinka z tym antybohaterem w roli głównej. Czy to prawda? Odpowiedział na to Dario Scardapane, showrunner produkcji Marvel Studios w rozmowie z Entertainment Weekly:

Ta scena to część większego pomysłu Marvela na Jona, Punishera i to, jak go wykorzystać w tym świecie. Nie chcieliśmy, żeby siedział tylko na tej wyspie. Chcieliśmy przekazać wam, że Frank tam na długo nie zostanie. Dotarliśmy do tego na dość późnym etapie tworzenia serialu, ale zrozumieliśmy, że to było konieczne dla kontynuowania wątków Daredevila, ale i tego, co dalej czeka Franka i Punishera. Widz może trafnie założyć, że ta scena będzie prowadzić do odcinka specjalnego o Punisherze.

Odcinek specjalny ma zadebiutować w 2026 roku, czyli wtedy, gdy pojawi się też 2. sezon Daredevila. Wygląda na to, że jego fabuła będzie związana bezpośrednio z działaniem przeciwko Kingpinowi w Nowym Jorku, który jest objęty stanem wojennym. Punishera z kolei czeka najpewniej brutalna walka ze skorumpowanymi gliniarzami, którzy noszą jego symbol.

Jon Bernthal o odcinku specjalnym

W rozmowie z Who Let Us Out, Jon Bernthal powiedział:

Jestem wdzięczny całej społeczności Marines, która bardzo mi pomogła w tej podróży. Pomogli mi w pisaniu scenariusza, w odnalezieniu się w tej roli. To jedni z najlepszych ludzi we USA, którzy nosząc czaszkę Punishera na swoich pancerzach wkraczali prosto w serce niebezpieczeństwa dla naszego kraju. To coś, co traktuje z ogromną powagą i to dla nich robię ten serial. Robię go z nimi. Naprawdę bardzo chcę, żeby to było dobre.

