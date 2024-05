Prosta Sprawa. Relacja z premiery serialu [VIDEO]

foto. naEKRANIE.pl

Reklama

W warszawskiej Kinotece odbyła się premiera nowego serialu Canal+ w reżyserii Cypriana T. Olenckiego. To produkcja stworzona na podstawie książki Prosta Sprawa Wojciecha Chmielarza. Na czerwonym dywanie pojawiła się obsada – m.in. grający główną rolę Mateusz Damięcki i wcielający się w gangstera Piotr Adamczyk. Panowie opowiedzieli nam o pracy nad ekranizacją, przygotowaniach do scen walki i nauce rozkładania broni. Mateusz Damięcki wspomniał także o tym, że jest to ostatnia produkcja, w której miał okazję zagrać u boku swojego taty Macieja. Artysta zmarł w listopadzie zeszłego roku.

Zachęcamy Was do obejrzenia naszej relacji z premiery serialu Prosta sprawa i rozmów z obsadą:

Prosta Sprawa – o czym jest film?

Jest to historia o długu, sprawiedliwości i honorze. O walce dobra ze złem. Historia bezimiennego bohatera, który wyrusza w podróż, żeby odnaleźć człowieka, który wiele lat temu, całkowicie bezinteresownie pożyczył mu pieniądze. Kiedy okazuje się, że ów człowiek, wmieszany w rozgrywki z lokalną mafią sam teraz potrzebuje pomocy, bezimienny podejmuje jedyną, moralnie słuszną decyzję. Stanie po jego stronie, wywołując tym samym ciąg dramatycznych zdarzeń. Od teraz będzie walczył o życie, i to nie tylko swoje, z gangsterami jeleniogórskiego półświatka. Z pozoru prosta sprawa szybko obróci się w brawurowe kino akcji z opowieścią o zasadach, które nigdy się nie dewaluują.

Prosta Sprawa – obsada

W serialu Prosta Sprawa występują: Mateusz Damięcki, Piotr Adamczyk, Iza Kuna, Mateusz Kmiecik, Magdalena Wieczorek, Mateusz Więcławek, Daniel Olbrychski i Maciej Musiał.