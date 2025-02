Kapitan Ameryka 4 - dlaczego wycięto TĘ rolę? "Giancarlo Esposito stał się dostępny..."

Marvel

Z widowiska Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat została wycięta rola Setha Rollinsa. Wrestler miał zagrać członka Serpent Society, drużyny superzłoczyńców. Sam jednak przyznał, że nie pojawi się w ostatecznej wersji filmu. Mamy komentarz reżysera w tej sprawie.

Kapitan Ameryka 4 - dlaczego wycięto rolę Setha Rollinsa?

Dziennikarz Chris Killian z portalu ComicBook miał okazję przeprowadzić wywiad z Juliusem Onahem, reżyserem Kapitana Ameryki 4. Spytał go, dlaczego wycięto rolę wrestlera Setha Rollinsa z filmu. Ten odpowiedział:

Wiesz, kiedy bierzesz na tapet postacie jak Serpent Society – które są jednostkami przebranymi za węże i mają moce wzorowane na wężach – zawsze próbujesz znaleźć taką wersję, która najlepiej pasowałaby do filmu, który tworzysz. Kocham Setha, jest niesamowity. Ale w miarę jak rozwijaliśmy projekt i wiedzieliśmy, że mamy zaplanowany czas na dodatkowe zdjęcia do dyspozycji, próbowaliśmy ustalić, kto będzie w stanie wnieść ten specyficzny rodzaj powagi, który będzie pasował do klimatu produkcji. Kiedy Giancarlo stał się dostępny, nie zastanawialiśmy się dwa razy. [...]

Reżyser Kapitana Ameryki 4 dodał, że Giancarlo Esposito już od dawna był fancastowany w różnych rolach w MCU.

Więc tak naprawdę chodziło o to, by upewnić się, że wszystkie elementy będą pasować do tej przyziemnej wizji filmu, którą miałem. A gdy ewoluowaliśmy projekt i wprowadzaliśmy kolejne iteracje, Giancarlo po prostu idealnie do tego wszystkiego pasował. I jakie mamy szczęście, mając go w ekipie.

