Najlepsze seriale kostiumowe - co obejrzeć? Hiszpańska księżniczka, Bridgertonowie i inne

Najlepsze seriale kostiumowe to takie, którym udało się podbić serca widzów na całym świecie. Ten gatunek próbuje mniej lub bardziej wiernie odtworzyć daną epokę historyczną, używając w tym celu odpowiednich ubrań czy dekoracji. Chociaż od zawsze cieszyły się dużą popularnością, w ostatnich latach spopularyzowały je takie tytuły jak Bridgertonowie czy Gra o Tron. Takie produkcje mogą opowiadać o fikcyjnych bohaterach, jak w Ania, nie Anna. Albo przybliżyć nam losy kultowych postaci historycznych, które fascynują nas od lat. Na przykład Katarzyny Aragońskiej w Hiszpańskiej Księżniczce czy Katarzyny Wielkiej w Wielkiej.

W poniższym zestawieniu znajdziecie najlepsze seriale kostiumowe, jakie poleca nasza redakcja. Staraliśmy się o różnorodną listę, by każdy znalazł coś dla siebie. Jednak jeśli brakuje wam jakiegoś tytułu - koniecznie dajcie znać w komentarzu. Czekamy na wasze propozycje.

Seriale kostiumowe - co obejrzeć? Lista najlepszych tytułów

Hiszpańska księżniczka to miniserial, oparty na książkach Philippy Gregory. Opowiada o młodej Katarzynie Aragońskiej, która po śmierci księcia Artura zaczyna interesować się przyszłym królem Henrykiem VIII. W główną rolę wcieli się aktorka Charlotte Hope, która może być znana widzom z popularnego serialu Gra o Tron. Produkcja to kolejny tytuł po Białej królowej i Białej księżniczce, który powstał w oparciu o powieści Philippy Gregory. Serial Hiszpańska księżniczka można oglądać w środy o 21:30 na kanale Epic Drama

Hiszpańska księżniczka

Ania, nie Anna to serial na podstawie kultowej książki Ania z Zielonego Wzgórza autorstwa Lucy Maud Montgomery. To historia o sierocie, która zostaje adoptowana przez niezamężne małżeństwo, mimo tego, że chcieli chłopca do pomocy przy gospodarstwie. Jest niezwykle kreatywną i oryginalną dziewczynką, przez co spotyka ją wiele przygód. To ciepły, familijny i wartościowy serial, który mówi o przyjaźni, rodzinie i odwadze, która mieści się w rudowłosej i bezpośredniej Ani.

Ania, nie Anna

Serial Wielka opowiada o losach Katarzyny Wielkiej. To produkcja satyryczna, która nie zawsze jest wierna faktom historycznym, jednak zapewnia świetną rozrywkę. W głównych rolach występują Elle Fanning i Nicholas Hoult, którzy tworzą niezapomnianą chemię pomiędzy swoimi postaciami. Dzięki nim relacja Katarzyny i Piotra wciąga bezpowrotnie, balansując na granicy nienawiści i komedii. Chociaż produkcja zadebiutowała jako miniserial, dzięki sukcesowi 1. sezonu powstała kontynuacja, której premiera odbędzie się 19 listopada 2021 roku w USA.

Wielka

Mr. Queen

Mr. Queen to koreański serial historyczny, w którym dusza współczesnego kucharza w wyniku wypadku przenosi się do ery Joseon i trafia do ciała królowej Kim So Yong. Jej zachowanie po tej niespodziewanej zamianie zmienia się diametralnie. Postać odkrywa, że nie wszystko na dworze jest takie, jakie się wydaje. Produkcja jest jedną z najwyżej ocenianych seriali w historii koreańskiej telewizji i pobijała rekordy oglądalności. Jest to tytuł z dużą ilości humoru.

Mr. Queen

Downton Abbey to brytyjski dramat kostiumowy, który wciąga widzów w świat arystokracji, przedstawiając losy hrabiego i hrabiny Grantham. Pokazuje życie szlachty, jak i wiernej służby zamieszkujących tę samą posiadłość. Przez sześć sezonów poznajemy ogromną liczbę barwnych bohaterów, a cała akcja okraszona jest szczyptą humoru.

36. (ex aequo) Downton Abbey (2010-2015)

Akcja Wspaniałej pani Maisel rozgrywa się w 1958 roku w Nowym Jorku. Główną bohaterką jest Miriam Maisel, którą postanawia zostawić zamożny mąż. Dzięki temu kobieta odkrywa w sobie talent komediowy, który wykorzystuje do występowania w stand-upach. Rachel Brosnahan za swój występ jako Miriam Maisel zdobyła dwa Złote Globy.

Wspaniała pani Maisel

Peaky Blinders rozgrywa się w 1919 roku w Birmingham w Anglii, kiedy żołnierze, rewolucjoniści i kryminaliści walczą o przetrwanie. Stojący na czele gangsterskiej rodziny Tommy Shelby dba o to, by nikt nie przeszkodził w jego panowaniu. Zapłaci każdą cenę, aby wspiąć się po szczeblach kariery na sam szczyt.

Peaky Blinders

The Crown to brytyjski serial historyczny oparty na sztuce The Audience Petera Morgana. Opowiada o monarchii i pokazuje przejęcie tronu przez Elżbietę II, która oprócz rządzenia krajem, musi zajmować się także dramatami rodzinnymi. Serial ukazuje kulisy wielkich namiętności i walk o polityczne wpływy, a także przedstawia wydarzenia, które kształtowały historię drugiej połowy XX wieku.

The Crown

Mr. Sunshine

Mr. Sunshine to wzruszający koreański serial. Akcja dzieje się na przełomie XIX i XX wieku. Głównym bohaterem produkcji jest mężczyzna, który trafił do USA po ekspedycji na Wyspę Ganghwa w 1871 roku. Po latach bohater wraca do swojego kraju jako amerykański żołnierz, w przełomowym punkcie historii dla Korei. Zakochuje się w arystokratce, która wierzy, że ich ojczyzna może jeszcze powrócić do swojej dawnej potęgi. To połączenie romansu i tematów politycznych.

Mr. Sunshine

Duma i uprzedzenie to serial z 1995 roku oparty na powieści o tym samym tytule autorstwa Jane Austen. W głównych rolach wystąpili Colin Firth jako Pan Darcy i Jennifer Ehle jako Elizabeth Bennet. Historia opowiada o dwójce ludzi, którzy pomimo różnego statusu w społeczeństwie i innych charakterów zaczyna łączyć gorące uczucie. Będą musieli pokonać wiele przeciwności losu, w tym złe pierwsze wrażenie, ogromną dumę i szereg nieporozumień, by w końcu być razem.

Duma i uprzedzenie 1995

Upadek Królestwa to historyczny serial, który opowiada o Uthredzie, synu angielskich wielomożów, który został osierocony przez wikingów i wychowany zgodnie z ich zasadami. Bohater na przestrzeni lat będzie świadkiem zdrad, przewrotów i krwawych rzezi. Przyjdzie też czas, by podjął decyzję, kim tak naprawdę jest. Akcja rozgrywa się w 872 roku.

Upadek Królestwa

Najlepsze seriale kostiumowe - galeria dla weteranów, którzy chcą jeszcze więcej tytułów

Jane Eyre