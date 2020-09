Hiszpańska księżniczka - zwiastun 2. sezonu. Katarzyna Aragońska rusza na pole bitwy!

fot. zrzut z ekranu/Starz

Hiszpańska księżniczka to kostiumowy miniserial stacji Starz, który oparty jest na dwóch powieściach Philippy Gregory – Wieczna księżniczka oraz Klątwa Tudorów. Opowiada historię Katarzyny Aragońskiej, która po zawarciu małżeństwa z Henrykiem VIII, uzyskała tytuł królowej Anglii. W drugim sezonie zobaczymy dalsze losy bohaterki.

Twórcami serialu są Matthew Graham i Emma Frost. W rolach głównych powrócą Charlotte Hope i Ruairi O'Connor. Ponownie też zobaczymy Stephanie Levi-John, Laurę Carmichael i Georgiego Henleya. Do obsady dołączyli: Ray Stevenson, Sai Bennett, Andrew Buchan i Peter Egan.

Matthew Graham podkreślił, że drugi sezon będzie pełen smutku i tragedii. A narastająca nieufność postaci Henry'ego doprowadzi małżeństwo do krawędzi rozpadu.

Duża część tego sezonu skupi się na tym, o czym rzadko pisze się scenariusze i przedstawia się w telewizji. Opowie o staraniach kobiety, a zarazem małżeństwa o poczęcie dziecka oraz udręki, którą to powoduje. Jestem dumny w jaki sposób to przedstawiliśmy i jak udało się pokazać emocjonalną stronę tej walki oraz jak wpływa to na związek.

Do sieci trafił zwiastun drugiego sezonu sezonu, który będzie liczył 8 odcinków.

Premiera pierwszego odcinka Hiszpańskiej księżniczki zaplanowana jest na 11 października.