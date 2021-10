Program TV na weekend 29-31.10 - 1.11.2021: Nietykalni, Egzorcysta, Przebudzenia

Nietykalni, Egzorcysta, Przebudzenia, Halloween i Jutro będziemy szczęśliwi to najciekawsze propozycje tego weekendu. Na uwagę zasługują premiery telewizyjne filmów takich jak Gniazdo czy Zabij to i wyjedź z tego miasta. Co jeszcze ciekawego zobaczymy w telewizji?