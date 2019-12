Netflix - filmy świąteczne. 22 tytuły na rodzinny seans

Film świąteczne rządzą się oczywiście swoimi prawami i rzadko zdarza się, aby dana produkcja w oparciu o motyw świąt Bożego Narodzenia, prezentowała coś oryginalnego i zjawiskowego. Takie jednak się zdarzają i znajdują się w ofercie Netflixa.

Poniżej znajdziecie wybrane przez nas 16 tytułów, które znajdują się w ofercie Netflixa, a które zapowiadają całkiem przyjemną rozrywkę w świątecznym klimacie. Oprócz filmów, Netflix na święta oferuje też krótsze formy lub odcinkowe wersje znanych animacji, takich jak Madagaskar. Korzystajcie z naszej listy filmów świątecznych w Netfixie, a jeśli szukacie konkretnego tytułu, ale nie wiecie, która platforma ma go w swojej ofercie, sprawdźcie naszą porównywarkę vod.naekranie.pl.

Zmęczona uszczypliwymi komentarzami rodziny wieczna singielka Johanne postanawia szybko znaleźć partnera, którego mogłaby zabrać do domu na Święta Bożego Narodzenia.

Zwykle mawia się, że święta to czas miłości i radości. Dlatego też wiele filmów świątecznych to po prostu komedie romantyczne i tych nie brakuje w ofercie Netflixa. Tutaj pokuszono się jednak o ciekawy koncept księcia żebraka, który choć także jest już utarty w kulturze popularnej, to jednak w tym połączeniu może stanowić coś ciekawego.

Animacja zatytułowana Klaus opowiada historię Jaspera, najgorszego studenta w historii akademii listonoszy. Został przeniesiony na mroźną wyspę za północnym kołem podbiegunowym, gdzie skłóceni mieszkańcy rzadko ze sobą rozmawiają, a o pisaniu listów nie ma nawet mowy. Jesper jest już bliski rezygnacji, gdy znajduje wsparcie u miejscowej nauczycielki o imieniu Alva i poznaje Klausa, tajemniczego stolarza, który mieszka samotnie w chatce pełnej własnej roboty zabawek.

Kiedy w Wigilię w pewnym miasteczku zaczyna szaleć śnieżyca, grupa licealistów musi zmierzyć się z nieoczekiwanymi zwrotami w relacjach z przyjaciółmi i swoim życiu uczuciowym

Chris Columbus powraca z kolejnym świątecznym hitem? Jego Kevin sam w domu dominuje w polskich domach do dziś w czasie świąt, a może czas najwyższy na zmiany? Kto ma Netflixa i nie wie jeszcze, co obejrzeć z rodziną w święta, to niech zobaczy, jak prezentuje się Kurt Russell w roli Mikołaja. Casting wymarzony.