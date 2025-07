Keanu Reeves walczy z oszustami. Tysiące dolarów przeznaczone na usuwanie tysięcy kont

fot. Lionsgate

The Hollywood Reporter opublikował obszerny artykuł na temat osoby Keanu Reevesa. Popularny i uwielbiany przez fanów gier, seriali i filmów aktor mierzy się od jakiegoś czasu z dużym problemem. Reeves słynął do tej pory z unikania mediów społecznościowych i nadmiernego rozgłosu. Wolał skupiać się na swojej pracy, a sieć często obiegały zdjęcia, gdy podróżował metrem razem z innymi i robił wszystkie te rzeczy, których nie dałoby się powiedzieć o wielu innych gwiazdach Hollywood. Niestety z nieobecności aktora w social mediach skorzystało wielu podszywaczy, z którymi Reeves walczy już od jakiegoś czasu.

Zdaniem The Hollywood Reporter, Keanu Reeves wynajął firmę Loti, która każdego roku likwiduje całe tysiące fałszywych kont aktora w mediach społecznościowych. Takie działanie kosztuje go rzekomo aż kilka tysięcy dolarów miesięcznie. Oszuści używają wizerunku aktora do głoszenia komentarzy politycznych, promowania różnych przedmiotów, a nawet do tworzenia kont i wchodzenia w interakcje z fanami, od których następnie wyłudzane są pieniądze. Era generatywnego AI jedynie sprzyja tego typu działaniom.

Podobne przypadki miały już miejsce w przeszłości. Wizerunkiem Toma Hanksa promowano leczenie dentystyczne, Morgan Freeman padł ofiarą generowania jego głosu przez AI do różnych filmów, a Jamie Lee Curtis osobiście zwróciła się do Marka Zuckerberga, CEO Mety, aby ten usunął fałszywą reklamę używającą jej wizerunku, ponieważ tego nie autoryzowała.

Hollywood mierzy się z coraz to większym zagrożeniem płynącym z używania sztucznej inteligencji. Keanu Reeves to kolejna ofiara rozwoju tej technologii i jej wpadania w niepowołane ręce.

