Olga Kurylenko o usuniętej roli z Thunderbolts*. Miała spędzić 5 miesięcy na planie

Olga Kurylenko miała mieć jedną z głównych ról w Thunderbolts* Marvela. W nowym wywiadzie ujawniła, że miała spędzić na planie pięć miesięcy, dlatego przeprowadziła się z rodziną do Atlanty. Wówczas – zgodnie z wcześniejszymi informacjami – jej postać, zwana Taskmaster, miała być cały czas z grupą i mieć ważną relację z Duchem, w którego wcielała się Hannah John-Kamen. To wszystko się zmieniło w 2023 roku.

Thunderbolts* – Taskmaster usunięta

W 2023 roku zaczęli zdjęcia niedługo przed rozpoczęciem strajków scenarzystów i aktorów, więc to zmieniło wszystko. Do tej pory, według Olgi Kurylenko, jej postać była normalnie obecna w scenariuszu jako jedna z głównych ról.

– Mieliśmy pecha, bo zaczęliśmy zdjęcia, gdy rozpoczął się strajk. Przeprowadziliśmy się do Atlanty na pięć miesięcy: wzięłam wszystkie rzeczy i zabrałam syna ze szkoły, wynajęłam dom i wszystko inne. Nagle, dwa tygodnie później, powiedzieli nam: „Możecie wracać do domu, ponieważ wybuchł strajk i nie wiemy, kiedy się zakończy.”

Aktorka tłumaczy, że w ówczesnym scenariuszu jej postać była aż do samego końca fabuły, ale po strajku scenarzystów i aktorów, gdy mieli wrócić do pracy, wszystko się zmieniło. Jej postać została jednak szybko wypisana z fabuły, tak jak widzieliśmy w kinowej wersji. Była to decyzja reżysera, który tym działaniem chciał nadać wydarzeniom większą wagę.

– Po strajku scenariusz nie miał nic wspólnego z poprzednim. Zmienili koncept, historię, miejsce, w którym rozgrywała się akcja. To nie było już to samo. Szkoda, bo to fajna postać. Wszyscy mi mówili, nawet kostiumografowie: „To nasza ulubiona postać pod kątem kostiumu, ponieważ ona ma jeden z najlepszych wyglądów.” Mój kostium jest najlepszy!

Na ten moment wygląda na to, że to koniec przygody Olgi Kurylenko z MCU.