Paul Dano i Jeffrey Wright o nowym Batmanie. Riddler i Gordon tłumaczą nam świeżość filmu [WYWIAD VIDEO]

Rozmawiamy z aktorami Paulem Dano i Jeffreyem Wrightem o nowym Batmanie. Co nam zdradzili odtwórcy ról Riddlera i Gordona?

Do kin chodzi właśnie Batman w reżyserii Matta Reevesa, który jest nowym i zupełnie świeżym podejściem do pokazania tego kultowego superbohatera. W roli głównej tym razem zobaczymy Robert Pattinson, a partnerować mu będą między innymi Paul Dano i Jeffrey Wright jako Człowiek Zagadka i Jim Gordon. Z okazji premiery to właśnie z tymi aktorami udało się spotkać Dawidowi Muszyńskiemu i porozmawiać o pracy nad tą produkcją. Zwłaszcza o powrocie do korzeni Batmana czyli uczynieniu z niego ponownie detektywa.

Zapraszamy was do obejrzenia wywiadu z Paulem Dano i Jeffreyem Wrightem. Wywiad posiada polskie napisy, które należy włączyć w playerze na Youtubie:

Dwa lata pod postacią Batmana (Robert Pattinson) i strach w sercach kryminalistów sprawiły, że Bruce Wayne ujrzał najmroczniejsze oblicze Gotham City. Mając u boku jedynie garstkę zaufanych sojuszników — w tym Alfreda Pennywortha (Andy Serkis) i porucznika Jamesa Gordona (Jeffrey Wright) — i występując przeciwko sitwie skorumpowanych urzędników oraz osobistości, samotny mściciel stał się w mniemaniu obywateli miasta jedynym obrońcą sprawiedliwości. Nieznany zabójca w sadystyczny i wyrachowany sposób nęka elitę Gotham. Największy Detektyw Świata, kierując się zaszyfrowanymi wiadomościami, trafia do półświatka. Tam w trakcie swojego śledztwa spotyka takie postacie jak Selina Kyle, zwana Kobietą-Kot (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot, czyli Pingwin (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) i Edward Nashton, tudzież Człowiek-Zagadka (Paul Dano). Wreszcie dowody zaczynają się konkretyzować, a zamiary sprawcy stają się jasne. Batman zostaje zmuszony do szukania nowych sprzymierzeńców, żeby zdemaskować winowajcę i położyć kres nadużywaniu władzy i korupcji, od dawna nękających Gotham City.