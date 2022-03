Program TV na weekend 4-6.03.2022: Ray, 1917, Ex Machina

Ray, 1917, Ex Machina i Donnie Brasco to najciekawsze filmy tego weekendu. Na uwagę zasługują premiery telewizyjne produkcji takich jak Supernova, In the Heights: Wzgórza marzeń i Uduchowiona Gloria. Ponadto interesująco zapowiada się serial Lakers: Dynastia zwycięzców. Co jeszcze ciekawego zobaczymy w telewizji?