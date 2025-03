Ten superbohater DCU nie będzie dobry. Myśli, że mógłby pokonać nawet Supermana

fot. DC Studios/Warner Bros. Pictures

Nathan Fillion odpowiedział portalowi TV Line na pytanie, czym Guy Gardner różni się od pozostałych superbohaterów w Supermanie. Z jego słów wynika, że jego postać jest zbyt pewna siebie i myśli, że mogłaby wygrać nawet z Człowiekiem ze Stali. Jednak przede wszystkim – jego herosa trudno nazwać heroicznym.

Nathan Fillion o Guyu Gardnerze

Jest dupkiem. Ważne jest, by pamiętać, że nie musisz być dobry, by zostać Zieloną Latarnią; musisz być po prostu nieustraszony. Więc Guy Gardner jest nieustraszony, ale nie dobry. Nie jest miły, co aktorsko daje mi dużo swobody. Zastanawiam się, co byłoby najbardziej samolubną i egoistyczną rzeczą, jaką mógłbym zrobić w tym momencie i właśnie ją robię. Myślę, że jeśli ma supermoc, to jest to nadmierna pewność – myśli, że mógłby pokonać nawet Supermana. Nie mógłby!

A co po Supermanie? Wielu fanów spodziewa się, że zobaczymy Nathana Filliona w roli Guya Gardnera w serialu Latarnie. W końcu, jak sama nazwa wskazuje, opowiada o Zielonych Latarniach. Nic jednak nie zostało na ten moment potwierdzone. Na razie pierwsze spojrzenie na bohatera zobaczyliśmy w zwiastunie Supermana.

W poniższej galerii znajdziecie wizualne porównanie ekranowego i komiksowego Guya Gardnera:

