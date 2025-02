Harrison Ford o roli Troya Bakera w Indiana Jones i Wielki Krąg: nie potrzeba AI, by ukraść moja duszę

fot. Bethesda

Chociaż tytułowy bohater w grze Indiana Jones i Wielki Krąg wygląda tak, jak młody Harrison Ford, to przemówił on głosem innego aktora. W Indy'ego wcielił się Troy Baker, który za swój występ zgarnął mnóstwo pochwał. Okazuje się, że docenił go również sam Ford.

Legendarny aktor w rozmowie z serwisem Wall Street Journal przyznał, że sztuczna inteligencja nie jest jedynym, co może zastąpić znanych aktorów. Jego zdaniem dobrą alternatywą może być "talent" i "dobre pomysły".

Nie potrzebujesz sztucznej inteligencji, by ukraść moją duszę. Możesz już teraz zrobić to za grosze, mając dobre pomysły i talent. On [Troy Baker - przyp. red.] wykonał genialną robotę i nie było potrzeba do tego AI - powiedział Ford.

Indiana Jones i Wielki Krąg dostępne jest na PC oraz Xboksie Series X|S. W tym roku gra ma trafić także na konsolę PlayStation 5, ale dokładna data premiery jeszcze nie padła.