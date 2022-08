Program TV na weekend 12-14.08: Droga do zatracenia, Obcy - decydujące starcie, Big Short

Droga do zatracenia, Obcy - decydujące starcie, Big Short czy Terminator 2: Dzień sądu to najciekawsze filmy tego weekendu. Na uwagę zasługują również seriale Wszystko, czego nie zdążyliśmy powiedzieć oraz drugi sezon Van der Valk. Co jeszcze zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

Wszystko, czego nie zdążyliśmy powiedzieć – sez. 1, odc. 1 – 3

21:00

CANAL+ Premium

Julia (Alexandra Maria Lara) nigdy nie miała łatwych relacji z ojcem (Jean Reno). Teraz przygotowuje się do ślubu, na którym go nie będzie. Tym razem jednak powód jest niepodważalny - mężczyzna zmarł. Ku swojemu zaskoczeniu krótko po pogrzebie dziewczyna dostaje przesyłkę. Jest nią drewniana trumna, w której znajduje się android wyglądający dokładnie jak jej tata. Ma wbudowane jego wspomnienia, a baterii wystarczy mu na siedem dni. Potem robot się wyłączy. Android przekonuje Julię, by pojechała z nim na wycieczkę. Mają tydzień, by nadrobić stracony czas i powiedzieć sobie wszystko to, czego nie zdążyli. Podczas tej wyprawy dziewczyna ma się spotkać także ze swoją pierwszą miłością, Tomasem.

Zobacz także:

Nowe życie – sez. 2, odc. 1 – 6 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

Rozmowy z przyjaciółmi – sez. 1, odc. 3 – 4 – 20:10 (HBO)

Ostatniej nocy... - sez. 2, odc. 1 – 20:40 (CANAL+ Premium)

SOBOTA:

Nowe życie – sez. 2, odc. 7 – 10

20:00

CANAL+ Seriale

W drugim sezonie na chirurga syryjskiego pochodzenia, Bashira Hameda (Hamza Haq), czekają nowe lekarskie wyzwania. Spotyka on także Ranię (Nora Guerch), kobietę ze swojej przeszłości. Wywołuje w nim ona niechciane wspomnienia. Kolejny sezon nagradzanego serialu medycznego.

Zobacz także:

Kung Fu – sez. 1, odc. 9 - 19:15 (HBO3)

NIEDZIELA:

Van der Valk – sez. 2, odc. 1

20:10

ale kino+

Holenderski detektyw Van der Valk zostaje powiadomiony, że zamordowano prawnika. Po dotarciu na miejsce zbrodni śledczy przekonuje się, że doszło do makabrycznej zbrodni, która na dodatek została teatralnie zainscenizowana. Na dodatek w kurtce zamordowanego zostaje znaleziona notatka, która sugeruje, że nie jest on jedyną ofiarą szaleńca.

Zobacz także:

Cisza – sez. 1, odc. 4 – 22:00 (HBO3)

Westworld – sez. 4, odc. 8 – 3:00 (poniedziałek) (HBO)