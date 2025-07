Fantastyczna 4 – najlepszy zwiastun filmu. Czaruje klimatem retro

fot. materiały prasowe

Wiemy, że fabuła filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki została osadzona w retrofuturystycznej rzeczywistości. Oznacza to, że świat przypomina lata 60. XX wieku w Stanach Zjednoczonych, ale z bardzo zaawansowaną technologią przyszłości. Nowy zwiastun filmu pokazuje, jak cudownie można wykorzystać ten styl do stworzenia zapowiedzi utrzymanej w klimacie retro, który nadaje jej zupełnie innego charakteru. Nie zabrakło scen, których wcześniej nie widzieliśmy – w tym mocy Reeda Richardsa!

Fantastyczna 4 – nowy zwiastun

Wszyscy są zgodni, że dzięki kreatywnemu pomysłowi i świetnemu wykonaniu jest to najlepszy zwiastun filmu, który zachęca do obejrzenia w ciekawy sposób. Marvel Studios ma świadomość, że ten weekend należy do Supermana z DC Studios, ale dzięki klimatycznej zapowiedzi widzowie nie zapomną o tym, co ich czeka za dwa tygodnie.

Fantastyczna 4 – opis fabuły

Świat staje w obliczu zagłady, gdy kosmiczny byt o boskiej sile – Galactus – kieruje się ku Ziemi z zamiarem pochłonięcia całej planety. Na jego usługach działa tajemnicza Silver Surfer, zwiastunka zniszczenia, która potęguje zagrożenie. W obliczu tej katastrofy Fantastyczna Czwórka musi odnaleźć równowagę między misją ratowania ludzkości a własnymi, rodzinnymi więziami, które zostają wystawione na ciężką próbę.

Fantastyczna 4 – obsada

W postać lidera grupy, elastycznego i genialnego Reeda Richardsa, wciela się Pedro Pascal. Jego partnerkę, niewidzialną i nieugiętą Sue Storm, gra Vanessa Kirby. Joseph Quinn wciela się w jej młodszego brata – porywczego Johnny’ego Storma, znanego jako Ludzka Pochodnia, natomiast Ebon Moss-Bachrach występuje jako Ben Grimm, zwany Stworem – o kamiennej skórze i wielkim sercu. Zagrożenie z głębi kosmosu przybiera twarz Galactusa, którego zagra Ralph Ineson. W filmie pojawią się także John Malkovich, Julia Garner, Natasha Lyonne i Paul Walter Hauser.

Premiera: 25 lipca w kinach.