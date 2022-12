Program TV na weekend 16-18.12: Nie martw się, kochanie, Chaplin, Zjawa i inne

Nie martw się, kochanie i Rodzinna zamiana ciał to najciekawsze premiery telewizyjne tego weekendu. Warto obejrzeć również filmy takie jak Chaplin, Zjawa, Ból i blask, Na rauszu oraz serial McDonald i Dodds. Co jeszcze zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

Kruk. Jak tu ciemno – odc. 2

21:00

CANAL+ Premium

Komisarz Adam Kruk pragnie zemsty. Traumatyczne przeżycia sprawiają, że odsuwa się od wszystkich. Chce dopaść winnych tragedii, która go dotknęła. Justyna pozbywa się dekonspirujących ją dowodów.

SOBOTA:

Barry – sez. 3, odc. 1 – 8

20:00

HBO3

Dawny płatny zabójca Barry jest zdesperowany, by odciąć się od przeszłości i poświęcić się nowej pasji, aktorstwu. Nie przychodzi mu to jednak łatwo. Chociaż wyeliminował wiele zewnętrznych czynników, które popychały go w stronę przemocy, dalej nie może wyjść na prostą. W jego psychice jest bowiem najwyraźniej coś, co sprawiło, że został mordercą. W końcu jednak zarówno on, jak i jego znajomi spróbują dokonać właściwych wyborów.

NIEDZIELA:

McDonald i Dodds – sez. 2, odc. 1

20:10

ale kino+

Pewna siebie detektyw Lauren McDonald (Tala Gouveia) i skromny śledczy Sidney Dodds (Jason Watkins) ponownie łączą siły, prowadząc nowe dochodzenia. Tragedia w trakcie balonowej wycieczki, katastrofalny weekend urodzinowy oraz feralna operacja plastyczna - to wydarzenia, z którymi mierzy się policyjny duet działający w urokliwym angielskim Bath.

