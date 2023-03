Program TV na weekend 17-19.03: Łowca jeleni, Czerwony smok, Notre-Dame płonie

Notre-Dame płonie i Infinite Storm to najciekawsze premiery telewizyjne tego weekendu. Warto obejrzeć również filmy takie jak Łowca jeleni, Czerwony smok, Teoria wszystkiego czy Grę tajemnic. Co jeszcze zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

Emigracja XD – sez. 1, odc. 1 – 2

21:00

CANAL+ Premium

Dwóch zwariowanych chłopaków musi opuścić swoje miasteczko, którego największa atrakcja to coroczne obchody Dni Agrestu. Wyjeżdżają w celach zarobkowych do Londynu. Niestety, realizacja planu - delikatnie mówiąc - nie przebiega zgodnie z zamierzeniami. Po suto zakrapianej imprezie bohaterowie rozdzielają się już na początku drogi. Podczas dalszej podróży spotykają prawdziwą plejadę nietypowych postaci, m.in. tirowców, cygańskich handlarzy kamperów, anarchistów squattersów, ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości recydywistów i pracowników klubu go-go. Adaptacja bestsellera Malcolma XD, najbardziej tajemniczej postaci polskiego internetu.

Kruk. Jak tu ciemno – sez. 1, odc. 1 – 3 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

Black Sands – sez. 1, odc. 1 – 4 – 20:10 (ale kino+)

Biały Lotos – sez. 2, odc. 3 - 4 – 20:10 (HBO)

SOBOTA:

Black Sands – sez. 1, odc. 5 – 8

20:10

ale kino+

Zakłopotana policjantka zostaje zmuszona do powrotu do rodzinnego miasta. Konfrontacja z agresywną matką jest nieunikniona, ale odkrycie ciała zmienia wszystko. Jest zmuszona szukać niebezpiecznego seryjnego mordercy…

Stargirl - sez. 3, odc. 9 - 19:20 (HBO3)

Romulus – sez. 1, odc. 1 – 10 – 20:00 (HBO3)

NIEDZIELA:

Granica zbrodni – sez. 2, odc. 5 - 6

20:10

ale kino+

Seryjny morderca uderza w pobliżu domu Ellie. Daje to kobiecie do myślenia. Niebawem spotyka się z dawnym współpracownikiem, Gedeonem Winterem, i powraca do służby. Ma nadzieję rozwiązać sprawę.

Grantchester – sez. 2, odc. 4 – 19:30 (Epic Drama)