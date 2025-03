Rozgrywająca z zamówionym 2 sezonem! Serial z Kate Hudson okazał się hitem

fot. Netflix

Netflix poinformował, że serial Rozgrywająca otrzymał zamówienie na kolejny sezon, po niecałym tygodniu od premiery w serwisie Netflix (zadebiutował tam 27 lutego).

W zapowiedzi nowego sezonu Rozgrywającej wypowiedziała się sama Kate Hudson.

Rozgrywająca – wypowiedź Kate Hudson

Dobry właściciel drużyny koszykarskiej wie, kiedy słuchać swoich fanów. Więc my was słyszymy, tak samo jak Netflix. Rozgrywająca oficjalnie powróci z 2 sezonem! Bardzo dziękuję wszystkim, którzy oglądali serial do tej pory! Jestem po prostu przeszczęśliwa, ponieważ to wy jesteście powodem, dla którego możemy wrócić i stworzyć kolejny sezon. Więc dziękuję, zobaczymy się w następnym sezonie!

Rozgrywająca – fabuła, zdjęcia

Isla Gordon staje na czele Los Angeles Waves, znanego klubu koszykarskiego, który należy do jej rodziny. Ambitna i często niedoceniana, zamierza udowodnić swoim sceptycznym braciom, zarządowi i fanom sportu, że nadaje się do tej pracy.