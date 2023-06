Program TV na weekend 23-25.06: Martwe zło: Przebudzenie, Śubuk, Skyfall

Martwe zło: Przebudzenie i Śubuk to najciekawsze premiery telewizyjne tego weekendu. Warto również obejrzeć Skyfall, Łowcę androidów, Malenę i Podziemny krąg. Co jeszcze zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

Sortownia - sez. 1, odc. 2

21:00

CANAL+ Premium

Jacek Woliński (Andrzej Chyra) pracuje na SOR-ze w jednym z warszawskich szpitali. To tu trafiają ciężkie przypadki i pacjenci, których życie jest zagrożone. Doświadczony, oddany swojej pracy lekarz podczas trwających wiele godzin dyżurów musi zdecydować, kto natychmiast otrzyma pomoc, a kto może poczekać. Jest zdeterminowany, by jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. Jednocześnie zmaga się z trudnymi realiami i niewydolnym systemem. Praca wydaje się jego misją, ale znaczy dla niego znacznie więcej. Swoim zaangażowaniem Woliński zagłusza demony przeszłości. Doceniany przez pacjentów i ich rodziny codziennie dokonuje dramatycznych wyborów. Rozdarty między etyką lekarską a potrzebą wymierzania sprawiedliwości stawia się w pozycji pana życia i śmierci. Ratuje tych, którzy na to zasłużyli.

SOBOTA:

Gangi Londynu - sez. 2, odc. 5 – 8

20:00

CANAL+ Seriale

Akcja Gangs of London rozgrywa się we współczesnym Londynie, który zostaje rozdarty przez walkę o władzę pomiędzy międzynarodowymi gangami. Seria rozpoczyna się od zamachu na głowę jednej z przestępczych rodzin.

NIEDZIELA:

Powrót – sez. 1, odc. 5 0 6

20:10

ale kino+

Jan (Bartłomiej Topa), właściciel agencji ubezpieczeniowej, dzieli życie między rodzinę i pracę. Umiera nagle wskutek zawału serca, ale zmartwychwstaje i znów trafia do świata żywych. Ze zdumieniem odkrywa, że niewiele osób cierpi po jego odejściu, a on sam najbardziej tęskni za tym, do czego dotąd nie przykładał wagi. Jego żona Agata (Magdalena Walach) żałobę traktuje jak czas odzyskanej wolności i z dość dużym spokojem przyjmuje stratę. W rozwiązaniu zagadki powrotu z zaświatów pomaga Janowi najlepszy przyjaciel Konstanty (Wojciech Mecwaldowski). On sam także zmaga się z kryzysem w swoim małżeństwie z wyzwoloną, pełną namiętności Malwiną (Maria Dębska). Tymczasem Jan poznaje Izę (Matylda Giegżno), z którą zaczyna łączyć go więź pełna emocji i fascynacji.