Zmiany w 3. sezonie Tropiciela - dwie kluczowe postacie znikają z obsady

Jak donosi TVLine, w 3. sezonie nie zobaczymy dwójki aktorów, którzy występowali w Tropicielu od samego początku. To Eric Graise oraz Abby McEnany. Pierwszy wcielał się w Bobby’ego Exleya — komputerowego eksperta wspierającego Coltera, a druga grała Velmę Bruin, odpowiedzialną za logistykę zbierania zleceń dla bohatera.

Zmiany w Tropicielu

Odejście Erica Graise’a nie jest zaskoczeniem, ponieważ aktor niespodziewanie zniknął w połowie 2. sezonu, by powrócić dopiero na koniec na kilka odcinków. Powodów jego nagłej absencji nigdy oficjalnie nie wyjaśniono, więc można przypuszczać, że za kulisami wydarzyło się coś, co doprowadziło do pożegnania z aktorem. Wątek Bobby’ego został przejęty fabularnie przez jego kuzyna Randy’ego.

Przypomnijmy, że serial osiąga znakomite wyniki oglądalności na amerykańskiej stacji CBS, co zaowocowało zamówieniem trzeciego sezonu, którego zdjęcia niedługo się rozpoczną. W Polsce serial jest dostępny na Disney+.

Tropiciel – opis fabuły

Colter Shaw podróżuje po kraju swoim staromodnym kamperem, pomagając policji i obywatelom w rozwiązywaniu przestępstw oraz poszukiwaniu zaginionych osób — aż do czasu, gdy jego najnowsza sprawa zmienia wszystko.