Program TV na weekend 24-26.02: Zaułek koszmarów, Ex Machina, Prawnik z Lincolna

Zaułek koszmarów i Jeden strzał to najciekawsze premiery telewizyjne tego weekendu. Warto również obejrzeć programy dokumentalne poświęcone wojnie w Ukrainie oraz serial Angielka. Co jeszcze ciekawego zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

Maria Antonina – sez. 1, odc. 6

21:00

CANAL+ Premium

Do Wersalu przybywa starszy brat Marii Antoniny, Józef. Ma zaradzić kryzysowi, ponieważ w królewskim małżeństwie źle się dzieje. Po siedmiu latach od ślubu para wciąż nie doczekała się dziecka. Ludwika i jego młodą żonę wciąż niewiele wydaje się łączyć, a sojusz między Austrią i Francją wisi na włosku. Gdy toczą się negocjacje rozwodowe i los Marii Antoniny wydaje się przypieczętowany, w końcu następuje przełom.

Zobacz także:

Ostatniej nocy... - sez. 2, odc. 1 – 4 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

Biały Lotos – sez. 1, odc. 3 - 4 – 20:10 (HBO)

Prawi Gemstonowie – sez. 2, odc. 6 - 7 - od 21:40 (HBO3)

SOBOTA:

Sherlock – sez. 4, odc. 1 – 3

20:00

HBO3

Czwarta seria tego popularnego na świecie serialu to trzy pełnometrażowe odcinki. Jak zwykle nie zabraknie łez, humoru, skomplikowanych zagadek i wartkiej akcji. Sherlock oczekuje kolejnego ruchu swojego największego wroga, Moriarty'ego. Jego umysł zaprzątają sprawy związane z tym groźnym szaleńcem - ekscentryczny detektyw kojarzy fakty, zbiera wszelkie dowody i stara się przewidzieć następne kroki Moriarty'ego. Holmesa nie zajmują błahostki i mało istotne elementy układanki. Ten sezon należy także do jego wiernego towarzysza, Watsona, który wraz z Mary wyczekuje swojego pierworodnego dziecka. Na ekranie znów się pojawią: Benedict Cumberbatch (Sherlock Holmes), Martin Freeman (John Watson), Mark Gatiss (Mycroft Holmes), Rupert Graves (inspektor Lestrade) i Amanda Abbington (Mary Watson).

Zobacz także:

Stargirl - sez. 3, odc. 6 - 19:15 (HBO3)

Ostatniej nocy... - sez. 2, odc. 5 – 8 – 21:00 (CANAL+ Seriale)

NIEDZIELA:

Angielka – sez. 1, odc. 1 – 2

20:10

HBO

Serial współprodukowany przez BBC opowiada o arystokratycznej Angielce, Lady Cornelii Locke (Emily Blunt), i byłym zwiadowcy kawalerii, Elim Whippie (Chaske Spencer), którzy w 1890 roku w środkowej Ameryce przekraczają krajobraz zbudowany na marzeniach i krwi ludzi.

Zobacz także:

Grantchester – sez. 2, odc. 1 – 19:30 (Epic Drama)

Obława – sez. 2, odc. 3 - 4 - 20:10 (ale kino+)

Julia – sez. 1, odc. 8 – 21:00 (HBO3)

The Last of Us – sez. 1, odc. 7 – 3:00 (poniedziałek) (HBO)