Cate Blanchett - nie musicie jej lubić, ale może warto podziwiać. Królowa, łotrzyca i elfka

Władca Pierścieni, Thor: Ragnarok, Elizabeth, a teraz także Tár, które wchodzi do kin – to tylko wierzchołek góry lodowej jej filmografii. Ta aktorka jest blisko dołączenia do elitarnego grona, w którym znajdują się: Katharine Hepburn, Frances McDormand, Meryl Steep i Ingrid Bergman.

Gdy Cate Blanchett miała dziewięć lat, uczęszczała na zajęcia muzyczne. Na jednej z lekcji nauczycielka, pani McCall, spytała się jej, czy ćwiczyła grę na fortepianie. Mała wybuchła płaczem i przyznała, że nie. Pani McCall stwierdziła, że powinny przerwać naukę, ponieważ podopieczna nie chce być pianistką, tylko aktorką. Lata później Cate Blanchett zrozumiała, że jej mentorka była bardzo spostrzegawcza – bo rzeczywiście, przychodziła na lekcje, by odegrać rolę muzyka, a nie nim być.

Cate Blanchett – kiedy po raz pierwszy podbiła serca widzów?

Cate Blanchett uważa się za wszechstronną artystkę. Nie ma gatunku, którego by nie spróbowała w ciągu swojej wieloletniej kariery. Zadebiutowała na małym ekranie w 1994 roku w serialu Heartland. Następnie zagrała między innymi w dramacie historycznym World War II, potem w komedii romantycznej Dzięki Bogu spotkał Lizzie i filmie kostiumowym Oskar i Lucinda, w którym wcieliła się w zbuntowaną dziedziczkę. Jednak prawdziwy przełom nastąpił w 1998 roku. Za rolę królowej w Elizabeth otrzymała pierwszą nominację do Oscara i Złoty Glob dla najlepszej aktorki. Wówczas dojrzała ją międzynarodowa widownia. Elizabeth nie jest wybitnym filmem, ale występ Cate Blanchett już tak.

Fot. Materiały prasowe

The Guardian napisało w swojej recenzji, że triumfem aktorki było pokazanie przemiany bohaterki – z dojrzewającej dziewczyny stała w potężną monarchinię, walczącą z bólem i strachem. Za to Brenda Blethyn, która w tym samym czasie była nominowana za rolę w Little Voice, podczas rozdania Złotych Globów, powiedziała:

Poszłam zobaczyć Elizabeth tylko ze względu na Cate Blanchett. Stwierdziłam, że jest absolutnie fantastyczna, i byłam zachwycona tym, że wygrała. Myślę, że jest niesamowitą aktorką. Nie jestem pewna co do samego filmu. Chociaż dobrze się na nim bawiłam, głównie ze względy na nią – jest fantastyczna.

Cate Blanchett – królowa, łotrzyca, elfka. Ta lista nie ma końca

Kolejne lata jej kariery były równie owocne. Tylko potwierdziły, jak wszechstronny ma talent. Ani przez chwilę nie było mowy o tym, by ktoś ją zaszufladkował, z czym walczyło wielu aktorów: chociażby Daniel Radcliffe i Robert Pattinson. Grała w komediach (np. Pushing Tin), wcieliła się w łotrzycę w superbohaterskim Thor: Ragnarok i bajkowym Kopciuszku, ożywiła Galadrielę we Władcy Pierścieni. Ma na koncie thrillery (The Talented Mr. Ripley) i westerny (The Missing). Myślę, że wymienienie wszystkich jej ról trwałoby tak długo jak nowy Avatar.

Godne podziwu jest nie tylko to, że gra tak różnorodne role, ale przede wszystkim to, jak je gra. Każde wcielenie jest odmienne i fascynujące, dlatego aktorce przybywa coraz więcej nagród i nominacji. W dodatku nie korzysta z aktorstwa metodycznego, by naprawdę wczuć się w postać, co przecież robi wielu wybitnych artystów w Hollywood. Królowa, elfka czy łotrzyca – Cate Blanchett pasuje do każdej roli.

Cate Blanchett – ranking najlepszych filmów

Ranking pochodzi z serwisu Rotten Tomatoes. Kolejność wyznacza wynik na Tomatometerze, wyrażony w procentach. Dodaliśmy go do każdego tytułu w galerii. Pierwsze 23 miejsca są oznaczone Certyfikatem Świeżości – zostały ocenione przez co najmniej 80 krytyków i mają ponad 75% pozytywnych opinii. Stąd niektóre tytuły, mimo wysokiej wartości na Tomatometerze, znalazły się na niższych miejscach. Ponadto w zestawieniu są też te produkcje, w których Blanchett podkładała głos animowanym postaciom lub dubbingowała aktorki w zagranicznych tytułach.

51. Obrońcy skarbów (2014) – 31%

Cate Blanchett – nie musicie jej lubić, ale warto podziwiać

Todd Field, twórca Tár, zdradził, że napisał scenariusz specjalnie dla Cate Blanchett i nie nakręciłby filmu, gdyby nie zgodziła się zagrać w nim głównej roli. Jego zdaniem to jedna z największych artystek świata. Opowiedział o tym, jak aktorka przygotowywała się do roli. Był w szoku, że nauczyła się całego scenariusza na pamięć: od swoich kwestii po dialogi innych. Nigdy wcześniej nie widział czegoś takiego. W dodatku nauczyła się niemieckiego, wzięła lekcje gry na pianinie i studiowała online z dyrygentką Ilyą Mussin. A jeśli chodzi o grę aktorską, powiedział:

Etyka pracy i niesamowita dyscyplina nie zawsze przekładają się na świetne aktorstwo. Za to jej zdolności w wielu przypadkach można uznać niemal za nadprzyrodzone. Nie wiem, skąd bierze się jej nieokreślony dar, ale aktorzy, którzy go posiadają, nie rodzą się zbyt często.

Fot. Materiały prasowe

Pod wieloma względami Tár mógł okazać się porażką. Film wzbudza duże kontrowersje. Niepochlebnie skomentowała go między innymi Marin Alsop. Powiedziała, że produkcja obraża ją jako dyrygentkę, kobietę i lesbijkę. Pojawiły się zresztą plotki, że bohaterka została stworzona na jej podobieństwo. Nie zmienia to jednak faktu, że Cate Blanchett za tę rolę dostała nominację do Oscara. Wygrała już dwie statuetki od Akademii za produkcje Aviator i Blue Jasmine. Gdy zdobędzie kolejną, trafi do elitarnego grona artystek, które trzykrotnie (lub więcej razy) dostały Oscara. W historii udało się to osiągnąć tylko czterem kobietom: Katharine Hepburn, Frances McDormand, Meryl Steep i Ingrid Bergman. Dodajmy jeszcze, że dzięki Tár zdobyła czwarty w swojej karierze Złoty Glob. To wystarczający dowód na to, że jest jedną z najważniejszych aktorek – nie tylko tych czasów, ale w ogóle!