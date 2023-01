Program TV na weekend 27-29.01: West Side Story, Contratiempo. Niewidzialny gość, Pamiętnik

West Side Story i Ojciec Stu to najciekawsze premiery telewizyjne tego weekendu. Warto również obejrzeć filmy takie jak Pamiętnik, Absolwent, To i Contratiempo. Niewidzialny gość. Co jeszcze ciekawego zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

Babylon Berlin – sez. 4, odc. 7 – 8

20:10

HBO

Berlin, 1930 r. Następuje krach giełdowy, na którym wzbogacili się nieliczni, jak przemysłowiec Alfred Nyssen. Także w Niemczech pojawia się widmo kryzysu. Na dodatek wyraźnie zmienia się klimat polityczny. Chaos, który ogarnął miasto, sprzyja wielu dziwnym postaciom. Jedną z nich jest amerykański gangster Abe Goldstein. Podczas jednak gdy on publicznie obnosi się ze swoim bogactwem, wiele osób gwałtownie ubożeje i zasila szeregi bezdomnych. Taki właśnie los spotkał Toni, o którą martwi się siostra, Charlotte (Liv Lisa Fries). Tymczasem Gereon Rath (Volker Bruch) prowadzi nowe śledztwo. Tropy jednoznacznie wskazują na środowisko bokserów, które ma politycznie powiązania z bojówkarzami z SA. Dochodzenie jest bardzo trudne, ponieważ wszystko wskazuje na to, że już niedługo naziści przejmą w kraju władzę.

Zobacz także:

Obserwowani – sez. 2, odc. 1 – 4 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

Maria Antonina – sez. 1, odc. 2 - 21:00 (CANAL+ Premium)

Prawi Gemstonowie – sez. 1, odc. 7 - 8 - 21:35 (HBO3)

SOBOTA:

Schody – sez. 1, odc. 1 – 9

20:00

HBO3

Serial The Staircase przedstawia wciągającą historię Michaela Petersona, autora kryminałów, oskarżonego o zabicie swojej żony, Kathleen, którą znaleziono martwą u stóp schodów w ich domu, oraz trwającej 16 lat batalii sądowej.

Zobacz także:

Stargirl - sez. 3, odc. 2 - 19:15 (HBO3)

Obserwowani – sez. 2, odc. 5 – 8 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

NIEDZIELA:

Grantchester – sez. 1, odc. 3

19:30

Epic Drama

Rozgrywający się w latach 50. XX wieku brytyjski serial kryminalny. Tytułowe Grantchester to mała wioska, w której parafię prowadzi młody i charyzmatyczny pastor, Sidney Chambers. Podsiada niezwykły zmysł śledczego, dzięki czemu udaje mu się rozwiązać nawet najbardziej zawiłe zagadki kryminalne.

Zobacz także:

Król – sez. 1, odc. 7 – 8 - 20:10 (ale kino+)

Ptak dobrego Boga – sez. 1, odc. 7 – 20:20 (CANAL+ Seriale)

Julia – sez. 1, odc. 4 – 21:00 (HBO3)

Przesłuchanie – sez. 1, odc. 7 - 10 – 21:55 (CANAL+ Seriale)

The Last of Us – sez. 1, odc. 3 – 3:00 (poniedziałek) (HBO)