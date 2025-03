fot. Netflix

Reklama

Gareth Evans jest jednym z najlepszych reżyserów kina akcji, którzy obecnie pracują w branży. Jego Raid miał kluczowy wpływ na przemianę gatunku, a wielu hollywoodzkich reżyserów stawia jego dzieła jako wzór do naśladowania. Po przerwie od kina akcji filmowiec powraca z nową produkcją pod tytułem Chaos, w której główną rolę zagrał Tom Hardy.

Tom Hardy w trybie bestii

Evans zapowiada, że aktor przyszedł na plan w pełni przygotowany fizycznie do roli twardego policjanta siejącego zniszczenie.

– Tom przyszedł na plan w pie***lonym trybie bestii! Poklepałem go po ramieniu, a te mięśnie były jak granit! Przyszedł w pełni fizycznie przygotowany. Jego Walker nie jest subtelny. Dokona takiej rzezi i zniszczenia, jak to tylko możliwe. Nie łapie cię za nadgarstek, by zrobić dźwignię. Łapie cię za kark i ładuje twoją twarz na najbliższy ciężki przedmiot.

Chaos Zobacz więcej Reklama

Filmowiec zdradza, że tworząc Chaos, zmienił trochę podejście, ponieważ nie jest to film oparty na sztukach walki, jak Raid.

– To nigdy nie miał być film oparty na sztukach walki. Chciałem, aby było w tym więcej walki z użyciem broni palnej, które uwielbiam oglądać.

W wywiadzie dla Empire zapowiada też scenę walki w szopie rybackiej, w której napastnicy będą nacierać z każdej strony, a bohater będzie korzystać ze wszystkiego, co ma pod ręką, by ich eliminować – w tym haków, harpunów i innych przedmiotów.

Chaos – premiera w Netflixie odbędzie się 25 kwietnia.