Program TV na weekend 17-19.12: Braveheart - Waleczne serce, Contratiempo. Niewidzialny gość

Seriale:

PIĄTEK:

Na wodach północy – odc. 5

20:10

HBO

Akcja rozgrywa się w roku 1850, gdy Patrick Sumner, były chirurg armii, wybiera się do Arktyki na połów wielorybów jako lekarz okrętowy. Okazuje się, że jeden z jego towarzyszy, Henry Drax, jest psychopatycznym mordercą, który staje się zagrożeniem. Sumner zostaje uwięziony na małym okręcie, zmierzając wraz z mordercą w kierunku lodowatej północy. Poszukiwanie odkupienia zmienia się w walkę o życie.

SOBOTA:

Dystopia – sez. 1, odc. 1 – 8

20:00

HBO3

Tess towarzyszy swojemu chłopakowi Leo w opuszczonej fabryce w głębi szwedzkiego lasu, gdzie on i grupa jego przyjaciół organizuje największe w Skandynawii wydarzenie larpowe. To, co zaczyna się jako niewinna gra, szybko staje się walką o przetrwanie. [HBO]

NIEDZIELA:

Stargirl – sez. 2, odc. 11-13

21:00

HBO3

Stargirl opowie o uczennicy 2. klasy liceum, Courtney Whitmore, która zainspiruje nieoczekiwaną grupę młodych herosów do walki ze złoczyńcami z przeszłości. Ta nowa seria platformy DC Universe ukaże na nowo historię Stargirl, jak i pierwszej drużyny superbohaterów, Justice Society of America, w ramach zabawnej, ekscytującej i nieprzewidywalnej produkcji.