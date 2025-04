Scenarzysta hitu Nocna msza sprzedał prawa do swoich pierwszych dwóch książek!

Fot. netflix

Jamie Flanagan, scenarzysta hitów Nocna msza i Zagłada domu Usherów, sprzedał prawa do swoich pierwszych dwóch książek wydawnictwu Saga Press. Nie powinno nikogo zdziwić, że będą to horrory. Debiutancka powieść jest zatytułowana Deserters. Akcja rozgrywa się we Włoszech po II wojnie światowej. Książka przedstawia historię dwóch księży, którzy przemierzają wieś w poszukiwaniu zagubionych dusz, ale ich misja szybko przeradza się w horror. Druga nie ma jeszcze tytułu, ale wiemy, że opiera się na opowiadaniu Flanagana Moira, które zostało opublikowane w antologii grozy Shadows in the Stacks.

Jamie Flanagan to uznany scenarzysta i aktor. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, pracował nad Nocną mszą i Zagładą domu Usherów dla Netflixa. Oba tytuły były wysoko oceniane przez krytyków i widzów oraz zebrały wierne grono fanów. Poza tym ma na koncie również takie produkcje jak Klub Północny, Hysteria! i Nawiedzony dwór w Bly. Dlatego wcześniej napisaliśmy, że nie powinno nikogo dziwić, że jego pierwsze książki to będą właśnie horrory, ponieważ od zawsze był związany ze światem grozy.

Do tej pory jeśli chodzi o świat wydawniczy, Jamie Flanagan publikował jedynie krótkie opowiadania (tak jak wspomniana Moira), dlatego kontrakt z Saga Press jest na pewno dużym krokiem w jego karierze pisarskiej.