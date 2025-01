Yosuke Futami o grze SYNDUALITY Echo of Ada. Sci-fi z motywem ludzie kontra AI [WYWIAD]

Reklama

SYNDUALITY Echo of Ada zadebiutuje już 24 stycznia tego roku, a producent gry odpowiedział nam na kilka pytań na jej temat.

SYNDUALITY Echo of Ada to nadchodzący extraction shooter w świecie znanym z popularnego anime. Akcję tej produkcji osadzono w przyszłości, a gracze wcielą się w rolę Drifterów, czyli osób zajmujących się pozyskiwaniem rzadkich materiałów zwanych kryształami AO. Zadanie to nie będzie jednak łatwe, bo na drodze Drifterów staną potężni przeciwnicy oraz... inni Drifterzy.

Z okazji zbliżającej się premiery gry otrzymaliśmy możliwość zadania kilku pytań jej producentowi. Yosuke Futami z Bandai Namco opowiedział nam nieco więcej na temat tego uniwersum, a także... postanowił zachęcić do zabawy osoby, które obawiają się rozgrywki PvP.

Czy możesz opowiedzieć nam coś więcej na temat świata przedstawionego i całej franczyzy?

Historia opowiada o ludziach żyjących na Ziemi po wielkiej katastrofie zwanej "Łzami Księżyca w Nowiu", do której doszło w 2099 roku. Ludzie eksplorują powierzchnie Ziemi wraz z nowymi partnerami, "Magusami". To projekt sci-fi, którego głównym motywem są różnice między ludźmi i sztuczną inteligencją. Ukazuje on doświadczenia bohaterów w różny sposób, w zależności od formatu – anime lub gry.

Co wyróżnia Synduality na tle innych extraction shooterów? Wspomniany przed momentem setting, mechy czy może coś zupełnie innego?

Wydaję mi się, że Tarkov i inne extracion shootery są dużo bardziej hardkorowymi doświadczeniami. Oczywiście, są ludzie, którym to odpowiada. W Synduality nie grasz samemu, bo towarzyszy ci partner – Magus. To doświadczenie, w którym jesteś "sam, ale nie samotny". Myślę, że właśnie to uczucie, że jest się z kimś innym podczas zabawy, jest unikalną cechą tej produkcji.

Jak bardzo hardkorowa będzie ta gra? Znajdzie się w niej coś dla osób szukających bardziej relaksującego doświadczenia, jak na przykład tryb PvE?

Gra będzie skierowana do umiarkowanie hardkorowych graczy. Gry opierające się wyłącznie na rozgrywce PvE uważa się za te bardziej casualowe, ale tutaj, w trybie online, nie można tworzyć drużyn. To oznacza, że nie zostaniesz zaatakowany przez dużą grupę przeciwników nawet podczas gry solo. Mimo tego każdy może być twoim wrogiem.

To tytuł, w którym możesz traktować innych graczy jako "bardzo inteligentnych NPC". Myślę, że niektórzy gracze mogą wahać się przed zagraniem, jeśli pomyślą o tej grze jak o klasycznym PvP. Oczywiście istnieje ryzyko utraty nagród i części broni, ale uczucie ulgi i satysfakcji, jakie można poczuć po bezpiecznym powrocie do bazy, czyni tę grę wyjątkową. Dlatego gorąco zachęcam do jej spróbowania!

Anime ma dojrzały ton i poczucie humoru. Czy w grze możemy spodziewać się tego samego, czy fabuła i interakcję będą mniej istotne?

Gracze będą mogli cieszyć się wieloma aspektami uniwersum Synduality dzięki grze. Na przykład poznać powody, dla których świat się zmienił, oraz sposób, w jaki ludzie żyją tam na co dzień. Świat został zaprojektowany jako "przedłużenie" tego, w którym żyjemy, więc gracze mogą obserwować te zmiany. Dodatkowo w trybie PvE gracze znajdą historię opartą na humanoidalnym AI o imieniu Ada i motywie różnic między sztuczną inteligencją i ludźmi. Uważam, że oglądanie anime i granie w grę pozwoli doświadczyć tych rzeczy w bardziej pogłębiony sposób.

Co było najtrudniejsze podczas przenoszenia uniwersum Synduality na grunt gier wideo?

System mowy Magusów. Każdy Magus ma inną osobowość, a sposób, w jaki mówi, zmienia się w zależności od stylu gry gracza. Stworzenie projektu, który uwzględnia te różnice, i opracowanie dużej liczby dialogów Magusów w sposób umożliwiający bardziej przyjemne i unikalne doświadczenie dla graczy było naprawdę trudne.

Na koniec – czy masz jakieś rady dla nowych Drifterów?

Na początku rozpoczniesz swoją przygodę w zniszczonym garażu, ale zachęcamy do eksplorowania otaczającego cię świata razem z partnerem, Magusem. Na starcie graj powoli, bez pośpiechu. Ciesz się krajobrazami i światem. A przede wszystkim... ufaj wyłącznie swojemu Magusowi.