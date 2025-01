VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Max, CDA Premium i inne)

Reklama

Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, CDA Premium, Apple TV+ i innych.

Kolejny tydzień stycznia przyniósł sporo ciekawych nowości na VOD. Warto obejrzeć polski serial Wzgórze psów z

Robertem Więckiewiczem oraz wysoko oceniany Świt Ameryki. Ponadto zadebiutował medyczny serial The Pitt z Noah Wylem w głównej roli. Na miłośników sportu czeka już dokument o polskich skoczkach narciarskich. Również fani anime nie mają powodów do narzekań, ponieważ mogą obejrzeć nowe odcinki Mojego szczęśliwego małżeństwa oraz Sakamoto Days. Na uwagę zasługuje body horror Substancja z fantastycznymi rolami Demi Moore oraz Margaret Qualley.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (10-12 stycznia)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Disney+, CDA Premium i inne)

NETFLIX

W ten weekend na platformę trafi kilka nowości. Premierę pierwszego odcinka będzie mieć wyczekiwane anime Sakamoto Days. Subskrybenci będą mogli również obejrzeć wrestling w ramach transmisji WWE SmackDown.

Samce alfa Premiera 3. sezonu 10 stycznia.

Ad Vitam Premiera 10 stycznia.

Sakamoto Days Premiera 11 stycznia. Nowe odcinki co tydzień.

WWE SmackDown: 2025 - iskrząca rywalizacja największych gwiazd WWE, które w zaciekłych starciach wyrównują na ringu swoje porachunki w ramach niebieskiej tygodniówki. Transmisja 11 stycznia.

Jeśli powyższe tytuły Was nie zaciekawiły to możecie nadrobić produkcje, które pojawiły się wciągu tygodnia. Do wyboru jest kilka seriali dramatycznych, w tym polski Wzgórze psów.

Moje szczęśliwe małżeństwo Premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 6 stycznia. Kolejne co tydzień.

WWE Raw: 2025 - Przełomowa seria walk WWE i pełne dramatyzmu starcia, w których na ring wchodzą niezrównane gwiazdy sportu. Premiera 6 stycznia. Transmisja na żywo co tydzień.

Przełom Premiera miniserialu 7 stycznia.

Jerry Springer: Kłótnie, kamera, akcja Premiera 7 stycznia.

Wzgórze psów Premiera 8 stycznia.

Półświatek (2025) - rumuński serial dramatyczny. W tym wciągającym i pełnym akcji dramacie kryminalnym znawczyni nowych technologii działa pod przykrywką, aby stawić czoła bukareszteńskim gangsterom, którzy zniszczyli jej życie. Premiera 8 stycznia.

Wyznania morderców Premiera 6. sezonu 8 stycznia.

WWE NXT (2025) - NXT w hollywoodzkim stylu rozpoczyna rok 2025 galą New Year's Evil w Los Angeles. Mistrz NXT Trick Williams broni tytułu w walce Triple Threat. Premiera 8 stycznia.

Świt Ameryki Premiera 9 stycznia.

The Upshaws Premiera 9 stycznia.

Asura Premiera 9 stycznia.

Do tego bibliotekę Netflixa uzupełnił serial na licencji pt. Power.

Power (2019) - wciągający dramat kryminalny o szanowanym właścicielu klubu nocnego, który nocami sprzedaje narkotyki nowojorskim elitom. Premiera sezonów 1-6 8 stycznia.

APPLE TV+

W tym tygodniu na Apple TV+ poza nowym odcinkiem serialu Silos, nie trafiły żadne nowości. Natomiast zbliża się premiera 2. sezonu cenionego serialu Rozdzielenie, dlatego warto w ten weekend przypomnieć sobie pierwszą serię.

DISNEY+

W tym tygodniu na Disney+ pojawiła się tylko jedna nowość. To 2. sezon Gęsiej Skórki.

Gęsia Skórka: Zagubieni Premiera wszystkich odcinków 10 stycznia.

Ponadto nie zapomnijcie nadrobić nowego odcinka serialu Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków.

SkyShowtime

Na SkyShowtime nie pojawiły się żadne nowości, dlatego warto nadrobić polski serial Śleboda, którego finałowy odcinek trafił w tym tygodniu na platformę. Ponadto w serwisie zadebiutowały nowe epizody produkcji:

Na SkyShowtime trafiły również seriale Dr. Death oraz Dexter: New Blood.

PRIME VIDEO

W tym tygodniu na Prime Video trafiły dwie nowości. Miłośników skoków powinien zainteresować dokument o najlepszych polskich skoczkach - Adamie Małyszu, Kamilu Stochu, Dawidzie Kubackim i Piotrze Żyle.

Skoczkowie Premiera 10 stycznia.

Na służbie Premiera 1. sezonu 9 stycznia.

MAX

W tym tygodniu na Max zadebiutował serial medyczny The Pitt, w którym w głównej roli występuje Noah Wyle.

The Pitt Premiera dwóch odcinków 9 stycznia.

Na platformie już czekają do nadrobienia nowe odcinki seriali Koszmarne Komando i Bukmacher. Ponadto bibliotekę Max uzupełniły takie oto ciekawe tytuły na licencji:

Niewidzialny człowiek

Babilon

Głupcy

Drzewa milczą (2025) - Runa, szesnastoletnia Kurdyjka, ucieka wraz z rodziną z Iraku przed atakami ISIS i jak wiele innych osób uchodźczych, trafia na polsko-białoruską granicę.

Doktor Dolittle Premiera 11 stycznia.

Do tego 12 stycznia będzie mieć premierę dokument pt. Nadal: King of Paris, który opowiada historię niezrównanych 14 tytułów Rolanda Garrosa Rafaela Nadala.

CDA PREMIUM

Na CDA Premium trafiło kilka interesujących tytułów. Oto wybrane z nich:

Szczęśliwe serca (2023) - komediodramat romantyczny. Producentka naturalnych kosmetyków dostaje szansę na rozwój swojej marki dzięki współpracy z dużą korporacją. W procesie integracji jej produktów do portfolio firmy towarzyszy jej Simon, dyrektor inwestycyjny. Początkowo ich relacje są napięte, ale z czasem zaczynają się do siebie zbliżać.

Ostatnia pokuta (2014) - thriller, horror. Policjantka bez doświadczenia rozpoczyna pracę w komisariacie, gdzie przetrzymywany jest tajemniczy mężczyzna.

Spartakus: Krew i Piach Wszystkie sezony Spartakusa są dostępne na platformie.

INNE SERWISY VOD:

Saturday Night (2024; dostępny w ofercie do wypożyczenia w serwisach Canal+, Polsat Box Go, Rakuten TV, Mega Go) - 11 października 1975 roku o 23.30 zdeterminowana grupa młodych komików i scenarzystów na zawsze zmieniła telewizję i kulturę. Film Saturday Night przedstawia to, co działo się przez 90 minut.

