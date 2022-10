Te 5 komputerów najlepiej nadaje się do pracy w domu

foto. materiały prasowe

Powyższy czynnik bywa złudny, ponieważ niektórzy wbrew pozorom pracują dłużej w domowym zaciszu. Nie robią sobie przerw na kawę czy wspólne posiłki z kolegami, jak to bywa w biurze. O pracy zdalnej można by debatować godzinami, ale dla wielu osób jest ona po prostu wygodniejsza. Możemy się spodziewać, że w przyszłości będzie powstawało coraz więcej stanowisk, na których zadania będzie można wykonywać w 100% zdalnie. A jak z sukcesem zorganizować pracę z domu?

Jednym z najważniejszych czynników efektywnej pracy zdalnej jest dobranie odpowiedniego sprzętu. Dobry laptop potrafi nam znacząco ułatwić pracę. Co więcej, pomaga nam ją skończyć o przyzwoitej godzinie. Zapomnijcie o ciągle wyskakujących aktualizacjach czy zacinaniu się systemu. Postawcie na wytrzymałą baterię i szybki Internet. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie 5 laptopów, które świetnie się sprawdzą w przypadku pracy zdalnej. Zakup laptopa to spory wydatek, dlatego koniecznie zapoznajcie się z ofertą sklepu Media Expert. Znajdziecie tam bogaty wybór różnych marek i modeli laptopów. Będziecie mogli wykorzystać także kod rabatowy, dzięki któremu wybrane produkty kupicie znacznie taniej.

1. Apple MacBook Pro/ MacBook Air

Fani marki Apple mogą rozważyć zakup sprzętu Apple MacBook Pro lub MacBook Air – szczególnie jeśli korzystają z innych urządzeń tego producenta. To, co wyróżnia te laptopy, to ich nadzwyczajna wydajność, a także fakt, że świetnie nadają się do mobilnej pracy zdalnej. Jeśli więc często pracujesz w czasie podróży, może to być strzał w dziesiątkę. Laptopy te mają również lekką konstrukcję, niewielkie rozmiary i długi czas pracy baterii. Dostępne są w różnych modelach, dzięki czemu z łatwością znajdziesz laptopa dopasowanego do Twoich indywidualnych potrzeb.

2. HP Spectre x360 13

Kolejnym laptopem, który sprawdzi się w pracy zdalnej, jest HP Spectre x360 13. Ma on niezwykle wydajny procesor. Do tego cicho pracuje i nagrzewa się mniej w porównaniu do wielu innych laptopów. Jest stosunkowo lekki i mały, świetnie się prezentuje. Długi czas pracy baterii sprawia, że można na nim pracować nawet w czasie podróży. Co ciekawe, ekran można obrócić o całe 360 stopni! Ma też czytelny wyświetlacz i zapewnia dobrą jakość dźwięku.

3. Laptop ACER Aspire 5

Laptopem, nad którym również warto się zastanowić, jeśli pracuje się zdalnie, jest ACER Aspire 5. Działa on naprawdę szybko, dzięki dyskowi SSD, co może przyczynić się do poprawy efektywności wykonywanych zadań. ACER Aspire 5 ma możliwość rozbudowania pamięci RAM do 24 gigabajtów. Wyposażony jest w ekran o rozdzielczości 1920×1080 pikseli, a jego przekątna wynosi 15.6 cali. Warto również wspomnieć, że ma zintegrowaną kartę graficzną AMD Radeon Graphics. Podobnie jak w przypadku poprzedniego laptopa, na uwagę zasługuje bardzo dobra jakość dźwięku.

4. Laptop LENOVO ThinkBook 14 IIL

Poszukując laptopa do pracy zdalnej, warto również zwrócić uwagę na firmę Lenovo, a szczególnie na model LENOVO ThinkBook 14 IIL. Sprzęt ten ma ekran o przekątnej 14 cali i rozdzielczości 1920×1080 pikseli. Wyposażony jest w procesor Intel Core i5-1035G1 i 8 gigabajtów pamięci RAM. Jego niewątpliwą zaletą jest pojemny akumulator i fakt, że jest on lekki, dzięki czemu świetnie sprawdza się podczas podróży.

5. Laptop ACER ConceptD 3 Pro

Jeśli zdarza Ci się wykonywać prace graficzne na laptopie, to koniecznie sprawdź model ACER ConceptD 3 Pro. Na jego sukces składa się świetnej jakości ekran i podzespoły, dzięki którym wydajność jest na wysokim poziomie. Wyróżnia go również optymalne chłodzenie oraz świetny design.