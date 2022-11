Tik-Tok: potęga, której korporacje nie mogą już ignorować. Najlepsi i najgorsi w marketingu

Tik-Tok staje się coraz popularniejszy. Firmy nie mogą pozwolić sobie na ignorowanie go w swoich strategiach marketingowych. Co łączy Gucci, Netflixa, gazetę The Washington Post i zieloną sowę z Dualingo?

Współcześnie nie ma chyba drugiej takiej aplikacji, która budzi równie mieszane uczucia wśród odbiorców. Tik-tok zadebiutował w Chinach jako Douyin w 2016 roku, ale stał się dostępny na międzynarodowym rynku dopiero dwa lata później, po połączeniu z platformą Musical.ly. Od początku wiele osób patrzyło na niego sceptycznie, ponieważ kojarzono go z nastolatkami, a przez to z infantylnością i brakiem wartościowych treści. Z czasem urósł jednak do takich rozmiarów, że korporacje nie mogły już sobie pozwolić na patrzenie na niego z góry – a przynajmniej nie mogły tego robić otwarcie.

Tik-Tok: nie liczy się okładka, tylko wnętrze?

Tik-Tok to bardzo specyficzna platforma. Choć pojawiła się już opcja z dodawaniem dłuższych filmików (do trzech minut), to wciąż dominują kilkunastosekundowe treści, które szybko się ogląda i zwykle przewija dalej. To sprawia, że "żywotność" postów jest niezwykle krótka, a odbiorcy są przyzwyczajeni do ciągłej, różnorodnej stymulacji. Niektórzy twórcy, którzy są popularni na przykład na Instagramie, nie są w stanie powtórzyć tego sukcesu na Tik-Toku. To działa też w drugą stronę – o czym przekonacie się jeszcze w dalszej części tekstu.

Choć często trafiałam na tłumaczenie, że na Instagramie najważniejszy jest wygląd, a na Tik-Toku trzeba mieć osobowość, to nie do końca się z tym zgadzam: według mnie kluczem jest autentyczność. Gdy inne aplikacje stawiają na mocno wyretuszowane i wyidealizowane życie, influencerzy z omawianej przeze mnie platformy robią wszystko, by można się było z nimi utożsamiać. Nie boją się być żenujący, trochę obrzydliwi czy śmieszni, bo wiedzą, że każdy z nas w zaciszu domowym trochę taki jest. Może właśnie ten kontrast sprawia, że tak wielu młodych ludzi wybiera właśnie tę aplikację.

Niektórzy są zabawni – inni tylko próbują

Swego czasu wiele osób narzekało na to, że na YouTubie jest coraz mniej ciekawych twórców, a coraz więcej marketingu i reklam. Właśnie do tego został także sprowadzony konflikt pomiędzy jednym z najpopularniejszych użytkowników na platformie, znanym jako PewDiePie, a kanałem T-Series, który skupia się na muzyce i kinie Bollywood. Część widzów mimowolnie czuła, że triumf tego pierwszego oznacza pewne zwycięstwo indywidualności nad korporacjami, które powoli zalewają media społecznościowe.

Tik-Tok dotarł do etapu, w którym na platformie powstaje coraz więcej oficjalnych kont różnych marek, desperacko próbujących być na czasie i zyskać nowych klientów. Ciekawe jest to, że na pierwszy rzut oka widać, które firmy zatrudniają osoby znające się rzeczy. A które z nich są w stanie zrezygnować z profesjonalizmu, by dostosować się do luźnej atmosfery Tik-Toka?

Fot. Materiały prasowe

Jedną z marek, która doskonale rozumie Tik-Toka i zdobyła uznanie jego użytkowników, jest serwis do nauki języków Duolingo. Jego twórcy, zamiast denerwować się na żarty o wielkiej zielonej sowie, która zabije twoją rodzinę, jeśli ominiesz lekcje hiszpańskiego, postanowili popłynąć z prądem. W ten sposób ich oficjalne konto na Tik-Toku nie boi się grozić swoim odbiorcom porwaniem psa i przyjaciół. Duolingo stworzyło właściwie cały swój lore: w tym miłość sowy do Dua Lipy i jej odwieczny spór z prawnikami. Kluczem do ich sukcesu może być to, że nie biorą się na poważnie, a także fakt, że właściwie w ogóle nie promują swoich usług, więc ludzie nie traktują ich treści jak kolejnej natrętnej reklamy. Innś ważną kwestią jest fakt, że marka zrezygnowała z pokazywania na swoich filmikach osób przekazujących treści edukacyjne. Zamiast tego skupiają się na jednej wyrazistej postaci, czyli zielonej sowie, z którą odbiorcy mogą nawiązać więź.

Tik-Tok to NIE Instagram

W Polsce za dobry marketing na Tik-Toku uważa się na przykład to, co zwykle publikuje Rossmann – nawet jeśli coś reklamują, to wydaje się to nienachalne. Trochę bardziej sztywne skecze o korporacyjnym klimacie prezentuje Empik. A jak wygląda zły marketing na Tik-Toku i które marki sobie z nim nie radzą? Buzzfeed – mimo imponującej liczby obserwujących, popularności na innych platformach, takich jak YouTubie, a także całkiem niezłej liczbie wyświetleń – ma problem z przekroczeniem stu tysięcy polubień. Marka Givenchy ma ponad 15 milionów obserwujących na Instagramie, zaś na Tik-Toku zaledwie 50 tysięcy. Miu Miu wojuje Instagram z wynikiem prawie 10 milionów odbiorców, zaś na Tik-Toku ten wskaźnik przekroczył zaledwie 200 tysięcy – nie wspominając o fakcie, że niewiele z tych osób rzeczywiście reaguje na zamieszczane przez nich treści.

Problemem wydaje się fakt, że niektóre firmy wkraczają na Tik-Toka, ale nie rozumieją tego, jak działa ta aplikacja. Użytkownicy od razu są w stanie rozpoznać, że ludzie tworzący filmiki nie znają się na trendach, nie używają na co dzień tej aplikacji i czują się jak Shrek przebrany za księcia z domalowanym pieprzykiem. Nawet jeśli uda im się wybić wideo i zdobyć wyświetlenia, to użytkownicy nie wchodzą w interakcję z ich treściami: nie zostawiają serduszek, nie udostępniają postów, nie dodają ich do ulubionych. Niektóre drużyny marketingowe chcą skopiować swoje strategie z innych platform, na których rządzą zupełnie inne prawa. Można odnieść wrażenie, że czują się zmuszeni, by wejść na Tik-Tok, wciąż patrząc na tę aplikację jak na coś, czego używają tylko niemądre dzieciaki.

Najlepsi i najgorsi w Tik Toku

Poniżej znajdziecie ranking 30 największych kont na Instagramie według strony SentiOne wraz z liczbą obserwujących. Był publikowany 8 czerwca 2022 roku.

Ranking w formie galerii:

Spójrzmy na największe marki na Tik-Toku w 2022 roku. Jak zauważa SentiOne, Netflix promuje swoje seriale na Instagramie, na przykład nowy sezon Stranger Things, wstawiając oficjalne zwiastuny. Z kolei na Tik-Toku publikuje krótsze i nieco bardziej kreatywne zapowiedzi. Przykłady możecie znaleźć poniżej i w kolejnym artykule, który będzie w pełni poświęcony branży rozrywkowej. Widać, że gigant streamingowy dostosował się do innej platformy i wdrążył nową strategię marketingową, zamiast kopiować to, co było już publikowane na innych kanałach.

W branży modowej takim Netflixem stał się Gucci. Gdy inne luksusowe firmy nie mogą odnaleźć się na Tik-Toku (pełnym młodych ludzi wolących szperanie w lumpeksach od drogich zakupów), ta marka błyskawicznie wyłapała moment, w którym pojawił się mem "Gucci model" i dołączyła do niego. W aplikacji, w której liczy się tu i teraz, a treści błyskawicznie ulegają przedawnieniu, kluczowe jest to, by nadążać za trendami. Gucci udowodniło, że nie traktuje Tik-Toka po macoszemu i wie, co się dzieje.

Wśród gigantów jest nawet gazeta Washington Post, która miesza promowanie interesujących artykułów z rozrywką i żartami.

Widać, że Tik-Tok przypomina popularną wredną dziewczynę z filmów młodzieżowych, którą każdy obgaduje, a jednocześnie desperacko pragnie się ogrzać w jej blasku, a może nawet dołączyć do jej świty. Nie da się ukryć, że korporacje nie mają już przywileju, by zrezygnować z tej platformy. Gdy SentiOne pisało swój artykuł, post Netflixa o Stranger Things na Instagramie obejrzano prawie 2 miliony razy, a na Tik-Toku krótka zapowiedź – jedna z wielu – zdobyła ponad 14 milionów wyświetleń. Ta aplikacja wydaje się niezbędna, by dotrzeć do młodych klientów ze swoją ofertą i zrozumieć ich potrzeby. Jednak głównym błędem jest patrzenie na nią z góry i traktowanie jej jak wielkiego bilbordu reklamowego w czasach, w których ludzie są zmęczeni natrętnym marketingiem i reklamowaniem przez influencerów wszystkiego – od kryptowalut po tusze do rzęs.