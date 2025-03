Nic dziwniejszego niż ten zwiastun dziś nie zobaczycie. Thriller o włamywaczach z głowami dzieci

EDGLRD

Reklama

Harmony Korine stworzył studio EDGLRD z myślą o nowoczesnych i oryginalnych produkcjach, które czerpałyby inspirację z gier wideo, które jego zdaniem są o wiele bardziej wciągające niż filmy, a także TikToka, którego uważa za genialny. Wymyślił nawet nazwę na ten „post-kinowy” – jak sam go określił – gatunek. Jego pierwszym „blinxem” było Aggro Dr1ft. Teraz przyszła kolej na następny projekt spod tego szyldu, który może być jeszcze bardziej groteskowy od poprzedniego – Baby Invasion.

Baby Invasion - zwiastun

Na platformie YouTube opublikowano zwiastun Baby Invasion, który jest tak dziwny, że aż niepokojący, a zarazem śmieszny. To thriller stylizowany na grę wideo, który ma mieć elementy interaktywne. Bohaterami są gracze włamujący się do domów bogaczy, którzy będą mieli nałożone filtry AI z twarzami dzieci, co daje iście groteskowy efekt. Z wywiadu Korine'a z portalem Deadline można jednak wywnioskować, że widzowie będą mogli zmienić im „skiny” w trakcie seansu. Opis pod trailerem zapowiada: „Gdy gracze nawigują w świecie gry [...] granice między światem cyfrowym a rzeczywistym zacierają się”. Nie nastawiajcie się jednak na ciągłość fabularną ,ponieważ z założenia „blinx” to produkcja, która nie ma końca i stale ulega zmienia, czy też słowami Korine'a: „remiksuje się”.

Zwiastun możecie zobaczyć poniżej:

Harmony Korine - kariera

Warto jednak dodać, że Harmony Korine nie zawsze tworzył aż tak eksperymentalne kino. Przed Aggro Dr1ft i Baby Invasion dał widzom na przykład Spring Breakers z Seleną Gomez, Vanessą Hudgens i Jamesem Franco w rolach głównych. Film opowiadał o czterech pięknościach, które zeszły na drogę bezprawia. Na koncie ma również takie projekty jak Dzieciaki czy Skrawki. Poza filmami tworzył również kampanie reklamowe, między innymi dla Dior i Gucci, a także reżyserował teledyski, w tym dla Rihanny. Jest więc bardzo wszechstronnym twórcą.

Najdziwniejsze filmy i seriale, które widziała redakcja naEKRANIE.pl