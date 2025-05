Oto 4 postacie, które będą filarami DCU. Ostatnia z nich może być zaskakująca

Warner Bros.

Reklama

DCU - już w swojej pełnoprawnej formie - zbliża się wielkimi krokami. Przypomnijmy, że oficjalnym początkiem nowego ekranowego uniwersum stanie się film Superman w reżyserii Jamesa Gunna. Teraz David Zaslav, szef Warner Bros. Discovery, podczas konferencji prasowej odbywającej się po spotkaniu z inwestorami wskazał, które cztery postacie będą filarami nadchodzącego projektu.

Wielu fanów komiksów zdaje sobie sprawę, że świat DC niemal od początku swojego istnienia stoi tzw. Trójcą - Supermanem, Batmanem i Wonder Woman. Do tego grona dołączy jednak ktoś jeszcze. Jak przedstawia to Zaslav:

Ważne jest dla nas, aby móc sprzedawać nasze treści stronom trzecim, ale kiedy patrzymy na nasze tytuły, wiele z nich jest tak naprawdę przeznaczonych wyłącznie dla Warner Bros. Gdy spojrzy się na główne postacie, które James Gunn i Peter Safran rozwijają w ramach swojego dziesięcioletniego planu dotyczącego uniwersum DC — Wonder Woman, Batmana, Supermana, Supergirl - mają one na celu zwiększanie naszej wartości na całym świecie. Postrzegamy je jako kluczowe zasoby i istotne elementy wyróżniające nas na rynku.

Co ciekawe, Zaslav o tych samych 4 postaciach jako najważniejszych dla DCU mówił również w trakcie samego spotkania z inwestorami. Część z internautów zastanawia się jednak nad tym, czy Supergirl w oczach widzów faktycznie ma tak ugruntowaną pozycję - mocniejszą niż w przypadku Aquamana, Flasha czy Green Lanterna.

DC - najpotężniejsze postacie z komiksów. Bóg i Lucyfer wysoko; Superman przy nich to chucherko