VOD - co obejrzeć w weekend? Nowe seriale i filmy (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ i inne)

Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Disney+, Max, Amazon Prime Video i innych.

W weekend jak zwykle nie zabraknie ciekawych tytułów do obejrzenia w serwisach VOD. Fani piłki nożnej na pewno odliczają już godziny do pierwszego meczu polskiej reprezentacji na Euro, dlatego warto w tym czasie obejrzeć nowe odcinki 3. sezonu Witamy we Wrexham. W tym tygodniu premierę miały 4. sezon The Boys oraz produkcja z Jakem Gyllenhaalem pt. Uznany za niewinnego. Jest to nowa serialowa adaptacja książki o tym samym tytule autorstwa Scotta Turowa. Fani Bridgertonów też mają powody do radości, ponieważ na Netflix trafiła druga część 3. sezonu. Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom serwisy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w długi weekend (14-16 czerwca)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Apple TV+, Disney+, Amazon Prime Video i inne)

NETFLIX

W ten weekend na platformę Netflix wejdą interesujące azjatyckie nowości:

Joko Anwar: Koszmary i sny na jawie Premiera 14 czerwca.

Ultraman: Rising (2024) – animowany film familijny. Gdy Tokio zaczynają zagrażać ogromne potwory, znany sportowiec niechętnie wraca do domu, aby przejąć od ojca obowiązki Ultramana – i zostać legendarnym bohaterem. Premiera 14 czerwca.

Panna Dzień i Noc (2024) – koreański serial komediowy. Kobieta, która za sprawą magii ma w dzień 50, a w nocy 20 lat, dostaje się na staż w prokuraturze i trafia potrzask między dwoma pokoleniami i twardym szefem. Premiera 15 czerwca.

Warto również nadrobić seriale i programy, które trafiły na Netflixa w ciągu tygodnia:

Bridgertonowie Premiera 13 czerwca.

Teściowie 2 Premiera 12 czerwca.

fot. Estera Świętosławska

AMAZON PRIME VIDEO

Prime Video w ten weekend daje czas widzom na nadrobienie nowych produkcji, które pojawiły się na platformie w ciągu tygodnia. Obowiązkowo należy obejrzeć nowe odcinki superbohaterskiego The Boys:

The Boys Premiera 3 pierwszych odcinków 13 czerwca.

fot. Prime Video

DISNEY+

W tym tygodniu na Disney trafiły nowe sezony popularnych seriali, które warto obejrzeć w ten weekend:

Witamy we Wrexham Premiera 2 pierwszych odcinków 12 czerwca.

Zabójcze umysły Premiera 2 pierwszych odcinków 14 czerwca.

Nie zapomnijcie też nadrobić nowego odcinka serialu Gwiezdne Wojny: Akolita, w którym roi się od tajemnic. Ponadto czekają nowe epizody The Kardashians, Mission: Yozakura Family, LA Clippers: Walka o zwycięstwo i Wujek Samsik: Koreański sen.

APPLE TV+

Platforma w każdym tygodnia ma do zaproponowania solidne produkcje. Nowością jest tym razem Uznany za niewinnego, w którym w głównej roli występuje Jake Gyllenhaal.

Uznany za niewinnego Premiera 2 odcinków 12 czerwca.

fot. Apple TV+

Ponadto Apple TV+ wyemitował finałowe odcinki seriali Nagroda na dzień dobry i Wielkie cygaro. W ciągu tygodnia do serwisu trafiły nowe epizody takich produkcji, jak:

SkyShowtime

SkyShowtime na ten weekend nie przygotował żadnych nowości, ale wciąż warto obejrzeć:

nowy odcinek 3. sezonu serialu Burmistrz Kingstown. Produkcja opowiada o rodzinie McLusky – nieformalnych władcach Kingstown w stanie Michigan, gdzie jedyna prosperująca branża to więziennictwo. Serial porusza kwestie systemowego rasizmu, korupcji i niesprawiedliwości, wychodzących na światło dzienne za sprawą bohaterów, którzy próbują przywrócić sprawiedliwość i porządek w mieście pogrążonym w chaosie.

Natan Wspaniały

Psi Patrol

MAX

HBO Max zamienił się w Max i w związku z tym na platformie pojawiły się nowe tytuły. Poniżej wyróżniliśmy te najciekawsze:

Nie zapomnicie, że już w poniedziałek premierę będzie mieć pierwszy odcinek 2. sezonu Rodu smoka!

INNE SERWISY VOD:

fot. materiały prasowe