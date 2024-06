Co obejrzeć w weekend na VOD? Nowe filmy i seriale (Netflix, HBO Max, SkyShowtime, Amazon Prime Video i inne)

Reklama

Polecamy nowe filmy i seriale z serwisów VOD, które warto obejrzeć w ten weekend. Oto premiery i nowości z platform Netflix, Disney+, SkyShowtime, Amazon Prime Video, Apple TV+, HBO Max, CDA Premium i innych.

Polska szykuje się na wielkie zmiany na rynku VOD: już w przyszłym tygodniu w naszym kraju zadebiutuje platforma Max, natomiast przed nami również długo wyczekiwane premiery kolejnych sezonów seriali Ród smoka i The Boys. W oczekiwaniu na te wydarzenia jak co tydzień razem z Wami zastanawiamy się nad odpowiedzią na pytanie "Co obejrzeć na VOD w weekend?". Nowości znów jest sporo - oto filmy i seriale, które serwisy streamingowe przygotowały dla swoich użytkowników w nadchodzących dniach:

Co obejrzeć w weekend (7-9.06) na VOD? Lista nowych filmów i seriali (Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Apple TV+, SkyShowtime, Disney+, CDA Premium i inne)

NETFLIX

7 czerwca

Dziś na Netliksie zadebiutowały także kolejne odcinki seriali Delicious in Dungeon, Powrót przeznaczenia, Szczerze mówiąc i programu Gotuj na żywo z Davidem Changiem. 9 czerwca swoją premierę w platformie będzie miał Bullet Train z 2022 roku z Bradem Pittem. Warto też przypomnieć, że w ofercie serwisu dostępny jest już także finałowy sezon Łasucha i francuski thriller Rekiny w Sekwanie.

SKYSHOWTIME

7 czerwca w ofercie serwisu zadebiutował długo wyczekiwany w Polsce serial brytyjski Tatuażysta z Auschwitz (6 odcinków), w którym jedną z głównych ról zagrała Anna Próchniak. W opisie produkcji czytamy: "Lali Sokolov, który przeżył Holokaust, dzieli się historią o miłości, przetrwaniu, traumie i wytrzymałości, wspominając lata spędzone jako tatuażysta w obozie koncentracyjnym Auschwitz".

Z kolei wczoraj, 6 czerwca, na SkyShowtime pojawił się pierwszy odcinek 3. sezonu popularnego serialu Burmistrz Kingstown, w którym główną rolę gra Jeremy Renner. Kolejne odsłony serii będą emitowane co tydzień.

DISNEY+

7 czerwca

Przypominamy, że we wtorek i środę na Disney+ pojawiły się pierwsze odcinki seriali LA Clippers: Walka o zwycięstwo (w obsadzie produkcji są m.in. Laurence Fishburne, Ed O'Neill i Jacki Weaver) oraz Gwiezdne Wojny: Akolita. Warto także przypomnieć o kolejnych odcinkach serii Głowa rodziny, Ojciec chrzestny Harlemu, Jednostka 19, Misja: Rodzina Yozakura i programu The Kardashians.

APPLE TV+

W minionych dniach na platformie pojawiły się kolejne odcinki seriali:

Już w najbliższą środę, 12 czerwca, na Apple TV+ odbędzie się najgłośniejsza premiera czerwca - pierwszych odcinków serialu Uznany za niewinnego, w którym gwiazdą jest Jake Gyllenhaal.

HBO MAX

Serwis już za tydzień, 11 czerwca, zostanie w Polsce zastąpiony przez Max, dlatego nie pojawiła się oficjalna lista jego czerwcowych nowości. Dziś i wczoraj do oferty platformy weszły jednak następujące produkcje:

AMAZON PRIME VIDEO

Dziś i w ostatnich dniach na Amazon Prime Video pojawiły się następujące produkcje:

CDA PREMIUM

Z nowości w ofercie platformy Waszej uwadze polecamy następujące tytuły:

Skinford 2: Klątwa (2024) - film łączący elementy thrillera i science fiction. "Ścigane Skinny i Zophia muszą współpracować, aby rozszyfrować prawdziwą

przyczynę ciążącej na niej klątwie nieśmiertelności".

(2024) - film łączący elementy thrillera i science fiction. "Ścigane Skinny i Zophia muszą współpracować, aby rozszyfrować prawdziwą przyczynę ciążącej na niej klątwie nieśmiertelności". Krytyczna noc

Krwawa Komunia

Południe podwaja stawkę

INNE SERWISY VOD

Z filmów, które w ostatnich kilku dniach debiutowały w polskich serwisach VOD, polecamy przede wszystkim: