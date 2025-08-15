Materiał zza kulis 3. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon. Stephen Merchant o swojej postaci

fot. AMC

Pozostał już niecały miesiąc do premiery 3. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon, w którym do swoich ról powrócili Norman Reedus i Melissa McBride. Bohaterowie będą próbować wrócić do domu. Ich droga zaprowadzi ich do Londynu, aby stamtąd trafić do Hiszpanii.

Czytaj więcej: Pełny zwiastun 3. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon! Oto pełna niebezpieczeństw Hiszpania

W sieci pojawiło się wideo zza kulis nowego sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon, który skupia się na wątku rozgrywającym się w Londynie. Aktorzy i twórcy cieszą się, że mogą pokazać, jak różne kultury zaadaptowały się do apokalipsy zombie. Stephen Merchant przybliżył nieco swoją postać, która dołączy do Daryla i Carol w ich podróży. Wyjaśnił, że jego Julian szuka towarzystwa, ale ich cele różnią się od siebie. Widzimy w filmiku, że ostrzega bohaterów, że jedna zła decyzja może spowodować, że przez niego zginą. Z kolei Norman Reedus dodał, że ten sezon jest napakowany akcją i adrenaliną. Następnie możemy dostrzec urywki ze scen z zombie, pożarem oraz z Hiszpanii. Zobaczcie poniżej.

The Walking Dead: Daryl Dixon - materiał zza kulis z 3. sezonu

3. sezon jest inspirowany filmami Sergio Leone

Daryl i Carol z Londynu trafią do Hiszpanii. David Zabel, twórca i producent wykonawczy serialu, w rozmowie z Colliderem wyjaśnił, że ekipa kreatywna inspirowała się klimatami spaghetti western.

[Sezon] inspirowany jest wszystkimi tymi hiszpańskimi rzeczami. Ale jedną z rzeczy, które zrobiliśmy z Jasonem [Richmanem], który pisze [scenariusze] i projektuje serial razem ze mną, było obejrzenie wielu filmów Sergio Leone nakręconych w Hiszpanii, ponieważ po prostu było to w stylu: "Okej, to jest super, to fajny sposób opowiadania historii, który został nakręcony w miejscu, w którym będziemy kręcić nasz serial". I to wpłynęło na całą fabułę.

Przypomnijmy, że spaghetti western to nazwa nurtu we włoskiej kinematografii lat 60. i 70. Były to niskobudżetowe filmy kręcone we Włoszech i Hiszpanii, w których grali europejscy i latynoscy aktorzy oraz gwiazdy amerykańskiego kina. Przykładami takich produkcji jest Pewnego razu na Dzikim Zachodzie oraz dolarowa trylogia z Clintem Eastwoodem, które nakręcił Sergio Leone.

Poniżej możecie prześledzić tytuły nowych odcinków, które są w języku hiszpańskim:

3x01 - Costa Da Morte

3x02 - La Ofrenda

3x03 - El Sacrificio

3x04 - La Justicia Fronteriza

3x05 - Limbo

3x06 - Contrabando

3x07 - Solaz del Mar

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia z 3. sezonu

The Walking Dead: Daryl Dixon – fabuła 3. sezonu

W trzecim sezonie ponownie śledzimy losy Daryla Dixona i Carol Peletier, którzy próbują odnaleźć drogę powrotną do domu i bliskich. Im bardziej się starają, tym bardziej oddalają się od celu, trafiając do kolejnych odległych i nieznanych krain, gdzie warunki nieustannie się zmieniają, a skutki apokalipsy szwendaczy przybierają różne, często zaskakujące formy.

W głównej obsadzie 3. sezonu znaleźli się także Eduardo Noriega, Óscar Jaenada i Alexandra Masangkay. Do swoich ról powrócą również Candela Saitta i Hugo Arbués.

The Walking Dead: Daryl Dixon - światowa premiera odbędzie się 7 września 2025 roku. Nowe odcinki trafią też na Canal+.