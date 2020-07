American Underdog - gwiazda Shazam! zagra legendarnego gracza NFL w filmie biograficznym

Źródło: Warner Bros.

Zachary Levi zagra główną rolę w biograficznym dramacie sportowym American Underdog: The Kurt Warner Story o legendarnym graczu footballu amerykańskiego. Za projekt odpowiada firma producencka Kingdom Story Company. Za kamerą staną bracia Jon i Andrew Erwinowie. Jon napisał również scenariusz do filmu wraz z Jonem Gunnem i Davidem Aaronem Cohenem. Tekst powstał w oparciu o rozmowy z Warnerem i jego biografię pod tytułem All Things Possible: My Story of Faith, Football and the First Miracle Season. Projekt powstanie dla Lionsgate.

Źródło: Warner Bros.

Film będzie opowieścią o drodze na szczyt Warnera od pracy w magazynie w supermarkecie aż do bogatej kariery w NFL, w której był dwukrotnie MVP ligi i Super Bowl. Warner trafił również do NFL Hall of Fame, galerii najbardziej zasłużonych zawodników. Warner będzie współproducentem projektu.